Eyüp Sultan, kokartlı rehberle gezilebilecek

Eyüp Belediyesinin projesi sayesinde Eyüp Sultan Camisi, Ayvansaray - Kızılmescit ve İdris Tepesi - Pierre Loti kokartlı rehberle gezebilecek.

Eyüp Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Projesi kapsamında, kokartlı rehber hizmeti uygulaması başlatıldı.



Rotalar, Eyüp Sultan Camisi, Ayvansaray - Kızılmescit ve İdris Tepesi - Pierre Loti şeklinde oluşturuldu.



Dileyen vatandaşlar, kokartlı rehberler eşliğinde Eyüp'ün tarihi dokusu ve manevi değerleri hakkında doğru bilgilere ulaşabilecek.