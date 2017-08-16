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16 Ağustos 2017 14:14 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2017 14:20

Eyüp Sultan, kokartlı rehberle gezilebilecek

Eyüp Belediyesinin projesi sayesinde Eyüp Sultan Camisi, Ayvansaray - Kızılmescit ve İdris Tepesi - Pierre Loti kokartlı rehberle gezebilecek.

Eyüp Sultan, kokartlı rehberle gezilebilecek

Eyüp Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede, Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Projesi kapsamında, kokartlı rehber hizmeti uygulaması başlatıldı.

Rotalar, Eyüp Sultan Camisi, Ayvansaray - Kızılmescit ve İdris Tepesi - Pierre Loti şeklinde oluşturuldu.

Dileyen vatandaşlar, kokartlı rehberler eşliğinde Eyüp'ün tarihi dokusu ve manevi değerleri hakkında doğru bilgilere ulaşabilecek.

Etiketler: eyüp sultanpierre lotikokartlı rehber


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