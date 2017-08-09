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09 Ağustos 2017 21:07 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2017 21:11

Eski Eyüp B. Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

İstanbul'da kent genelindeki operasyonlarda, aralarında eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Eski Eyüp B. Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik  operasyonlarda, aralarında eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ'nin de  bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'yle mücadele kapsamında  düzenlediği operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ve  şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1'i kadın 4  kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'sinin mahrem imam yapılanmasına ait evlerde saklandığı  belirtildi. Diğer iki şüphelinin ise evli oldukları ve evlerinde bulunan yüklü  miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öne sürüldü.

Eyüp'te yapılan operasyonda ise, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen  eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ. gözaltına alındı.

FETÖ'nün "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu tespit edilen şüpheli de  Maltepe'deki operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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