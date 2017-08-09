Eski Eyüp B. Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

İstanbul'da kent genelindeki operasyonlarda, aralarında eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda, aralarında eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ'nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'yle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, örgütün askeri yapılanması içerisinde yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerden 2'sinin mahrem imam yapılanmasına ait evlerde saklandığı belirtildi. Diğer iki şüphelinin ise evli oldukları ve evlerinde bulunan yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öne sürüldü.



Eyüp'te yapılan operasyonda ise, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ. gözaltına alındı.



FETÖ'nün "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu tespit edilen şüpheli de Maltepe'deki operasyonda yakalandı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.