EYOF 2017'de yarışmalar başladı

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde yarışmalar başladı.

Avrupa Olimpiyat Komitesince (EOC) Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) yarışmalar başladı.



Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erzurum'da, 34 ülkeden 675 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen EYOF 2017, sabah saatlerinde alp disiplini, kar kayağı ve kayaklı koşuda, kız ve erkeklerde düzenlenen yarışmalarla start aldı. Organizasyonda curling, artistik patinaj ve buz hokeyi müsabakaları da gün içerisinde başlayacak.



Palandöken ve Kandilli kayak merkezleri ile curling, buz hokeyi ve buz pateni salonlarında düzenlenen müsabakaların açılışı renkli görüntülere sahne oldu.



Sporcuların başarılı olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışlara vatandaşlar da ilgi gösterdi. Oyunları takip etmek için kayak merkezlerine giden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara destek verdi.



Organizasyonun en çok ilgi çeken branşlarından olan kayakla atlamada yarışacak sporcular da bugün Kirimitliktepe'deki Atlama Kuleleri'nde antrenman yapıp müsabakalara hazırlanacak.



KIZLAR KAYAKLI KOŞUDA TÜRK SPORCU 29. OLDU



Kızlar kayaklı koşuda Türk sporcu Ayşenur Duman, 5 kilometre klasik mücadelesinde 29. oldu



Altın madalyayı Sloven sporcu Mandeljc kazandı.



Artistik buz pateni kızlar kısa programda Ekin Saygı, 30.61 puanla 16. oldu.