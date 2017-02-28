Eylem için dağdan inen terörist yakalandı

Mersin'de kamu kurumları, ekonomik tesisler ile önemli kişilere yönelik eylem yapmak üzere kente geldiği belirtilen terör örgütü PKK üyesi ile ona yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri terör örgütü PKK üyesi M.S'nin (23) Şırnak kırsalından eylem için Mersin'e geldiği bilgisine ulaştı.



M.S'nin gittiği yerleri takibe alan polis ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi.



Operasyonda yakalanan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Yapılan incelemede, Irak'ın kuzeyinde bomba eğitimi alan M.S'nin kentteki ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik eylem için Mersin'e geldiği belirlendi.



Öte yandan, soruşturma çerçevesinde genişletilen operasyonda M.S'ye yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen A.K, H.A, M.Z.B, H.A, R.Ş, S.E. ve B.E'yi gözaltına alındı.



M.S. ve diğer 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.