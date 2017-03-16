Ey Rutte sen kaybettin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler, tutmadılar. Şimdi 'geri kabul' diyorlar. Ne geri kabulü ya geç onları." dedi.

Hollanda'da seçim sonuçlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Rutte, sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin ama bilesin ki Türkiye gibi bir dostunu kaybettin. 'Efendim, seçimden sonra başbakanla bir yemek yiyebiliriz.' Bizde öyle bir başbakan yok, geç o işi. Sen kaybettin. Şimdi bunlar vizelerin kaldırılması meselesinde söz verdiler, tutmadılar. Şimdi 'geri kabul' diyorlar. Ne geri kabulü ya geç onları. Sen benim bakanımı Hollanda'ya sokmayacaksın, sen benim Dışişleri Bakanıma uçuş izni vermeyeceksin, benim topraklarım olan başkonsolosluk binasında görüşme yapmak, oraya girmesine fırsat vermeyeceksin, bizden buralara girişi bekleyeceksin. Yok öyle şey. Arapların güzel bir sözü var, 'Men dakka dukka.' Kim dak ederse, ona da dak olur." dedi.



"BUNLAR YENİ NAZİZMDİR"



Erdoğan Hollanda ile ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Ben diyorum ya 'Bunlar yeni Nazizmdir.' Bundan çok rahatsız oluyorlar. Çünkü Hollanda Nazi tokadı yedi. Peki ey Hollanda, sen Srebrenitsa'da benim Müslüman kardeşlerimi, 8 bin 354 Müslüman kardeşimi katlettiniz, onu neyle ifade edeceksiniz? Bunları biz unutmuyoruz, bunların cibilliyetini biliriz. Orada Boşnak kardeşlerimizi şehit ettiler."



"18 MART ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE DE SIKIYSA 'HAYIR' DESİNLER"



Cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi sesleniyorum 'hayır' diyenler, Cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz, evet mi, hayır mı? Sıkıysa 'hayır' desinler. Diyebilirler mi? Niye? Artık millet bunları yutmuyor. Ve inşallah dünyanın bir numaralı köprüsü olacak." ifadelerini kullandı.



"SENİN PKK İLE YAN YANA OLMANI KİM ANLATABİLİR?"



Konuşmasında Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayır kampanyası yapmak üzere PKK ile beraber Avrupa'da dolaşan ki bunlardan bir tanesi de Türkiye Barolar Birliğinin Başkanıdır. Sen nasıl Barolar Birliği Başkanısın? Senin PKK ile yan yana olmanı kim anlatabilir? Şu anda Kandil, PKK'nın başı, bölücü terör örgütlerinin yandaşları 'hayır' diyor mu? Kişi sevdikleriyle beraberdir, unutmayın." şeklinde konuştu.



"BUNLAR HAÇLA HİLAL MÜCADELESİNİ BAŞLATTILAR"



Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsüyle ilgili kararına da değinen Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin Adalet Divanı bir açıklama yaptı. İşverenlere diyor ki 'İsterseniz iş yerlerinizde başörtülü çalışmak isteyenlere müsaade etmeyebilirsiniz.' Hani inanç, din özgürlüğü? Bunlar haçla hilal mücadelesini başlattılar. Başka bunun izahı olamaz. Açık söylüyorum, Avrupa hızla İkinci Dünya Savaşı öncesi günlere doğru yuvarlanıyor." ifadelerini kullandı.