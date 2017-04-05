Ey katil Esed sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin, "Ey katil Esed, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Ey buna sessiz kalan dünya, buna sessiz kalan BM, bunun hesabını nasıl vereceksiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Bursa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa, bugün de 16 Nisan'da kavuşacağımız yeni yönetim sisteminin müjdecisi olmaya hazır mı? Maşallah, Bursa, 16 Nisan'da şanlı tarihine yakışır bir oranla 'evet' demeye hazır mı? Bursa, 16 Nisan'da rekor evet oranıyla bir kez daha kurucu şehir vasfını göstermeye hazır mı?" diye sordu.



"Sizlerin 'boş küp çok inler' diye güzel bir sözü var." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ana muhalefetin başındaki zat ve avaneleri de işte bu şekilde sürekli inliyorlar ama içi boş. İçi boş, çünkü bunlar adeta bir yalan makinesi, inlerken de saçmalıyorlar, zırvalıyorlar. Birisi çıktı, ne diyor? '16 Nisan'da evet çıkarsa bunları İzmir'e kadar kovalar, denize dökeriz' diyor. Ya senin haddine mi, önce terbiyeni takın, ahlaksız. Seni Samsun'a çıkarmaz benim Samsunlu kardeşim. Sen Sivas'a giremezsin, bu kafayla Amasya'ya giremezsin, Ankara'dan geçemezsin. Sen kimi İzmir'den denize döküyorsun? Sen bu ülkenin 'evet' diyen evlatlarını ne zamandan beri bir Yunan gibi görmeye başladın, aynaya bak, aynaya. Genel Başkanları çıkmış bu tür ifadelerin doğru olmadığını söylüyor, ey Kılıçdaroğlu, senin şu anda bir genel başkan olarak yapmak gereken ne biliyor musun, onu da öğreteyim sana, kesin ihraç talebiyle böyle bir adamı partide barındırmamak, hemen ihraç etmek. Eğer bu ülkede 'hayır' diyen senin için ne kadar saygınsa 'evet diyen de o kadar saygın olmalıdır, demokrasi bu. Sana bir de demokrasi dersi verecek değilim Bursa'da ama ne dersen de."



"BİZ BİR ÜLKE NASIL YÖNETİLİR İYİ BİLİRİZ"



Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın "16 Nisan'da 'hayır' çıkarsa, düşmanı İzmir'de dökmüş kadar sevineceğiz." dediğini anımsatan Erdoğan, "Yazıklar olsun. Bu işi biraz biliyor zannediyordum ama anlaşılan o ki son zamanlarda onun da kayışlar eskidi ve yırtılmaya başladı." diye konuştu.



Cumhurbaşkanının yardımcıları ve bir kabinenin bulunacağını bildiren Erdoğan, "Ne diyor 'Bütün ailesini oraya yerleştirecek'. Çünkü bunların hayatı hep yalan." ifadelerini kullandı.



Başbakan seçildiğinde kabinede 36 kişi bulunduğunu, bunu 25'e indirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bir ülke nasıl yönetilir iyi biliriz. Ama Kılıçdaroğlu sen bu işlerden anlamazsın. Sana SSK'yı verdiler batırdın." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaparken "10 yıl önce daha iyiydi" dediğini anımsatan Erdoğan, "İnanın buna 5 koyun verin, kaybeder gelir." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle devam etti:



"Bursa'dan ana muhalefetin endazeyi kaybetmiş yöneticilerine sesleniyorum, korkmayın 16 Nisan'da kimseye bir şey olmayacak. Biz sizler gibi İzmir'den denize dökmeyeceğiz. Ama biz siyaset müzesi hazırlayacağız, o müzeye sizleri obje olarak koyacağız. Bu halk oylamasında 'evet' çıkınca sadece ülkemizin yönetim sistemi değişecek. Emin olun bu durumda da her şey eskisinden daha iyi olacak. Türkiye koalisyon tartışmaları olmadan, istikrar ve güven ortamı tehdit edilmeden yönetileceği bir döneme girecek. Buna karşı çıkacağım derken dünyanızı da ahiretinizi de tehlikeye atmayın. Tabii biz CHP'lilerin bu sufleleri nereden aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bunlar, sufleyi Pensilvanya'daki şarlatandan alıyorlar. Çünkü onun 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren militanları da dünyalarını ve ahiretlerini yakmaktan, yıkmaktan söz ediyorlar. CHP'lilere diyorum ki bu şarlatanın yolu yol değil."



'BUNUN HESABINI NASIL VERECEKSİNİZ'



Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin Erdoğan, "Ey katil Esed, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Ey buna sessiz kalan dünya, buna sessiz kalan Birleşmiş Milletler, bunun hesabını nasıl vereceksiniz?" dedi.



'BİZİ EKONOMİ, VİZE VE TİCARETLE TEHDİT EDENLER KENDİLERİNE BAKSINLAR'



"Avrupa Birliği'nde kurulan suni refah düzeni çatırdıyor." diye Erdoğan, şunları söyledi:



"Yaş ortalaması 43'ü bulan Avrupa Birliği, gençlerine iş bulmakta zorlanıyor. Yani Avrupa artık istihdam umudu olmaktan da çıktı. Bizi ekonomi, vize ve ticaretle tehdit edenler, önce dönüp kendilerine baksınlar. Durumları iyi değil. Bunu yaptıklarında, gelirleri azalan, borçları artan ve bütün bunların yanında ticareti daralan, yatırım ortamı düşen, işsizliği yükselen, yaşlanan bir kıta görecekler. İşte o zaman kimin kime ihtiyacı olduğu da anlaşılacaktır."



Erdoğan, "Terör örgütlerini kullanarak bize diz çöktüreceklerini sananları sıcak bir yaz bekliyor, haberleri olsun." ifadesini kullandı.