Ey Avrupa, Türkiye'nin içişlerine burnunuzu sokmayın

Başbakan Yıldırım, "Biz buradan bir kez daha diyoruz ki ey Avrupa, lütfen Türkiye'nin içişlerine, siyasetine burnunuzu sokmayın, taraf olmayın." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Başbakan Yıldırım, "Hollanda'nın Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Ne kadar engel çıkarırsanız çıkarın, bizim memleket sevdalısı gurbetteki kardeşlerimiz 16 Nisan'da size bunun cevabını sandıkları doldurarak vereceklerdir." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz Türkiye olarak sizin seçim işlerinize, iç siyasetinize karışmıyoruz ama görüyorum ki başta PKK terör sempatizanları, FETÖ'cüler olmak üzere ne kadar Türkiye'nin aleyhinde çalışan varsa, sizin için baş köşede yer buluyor. Bunu yapmayın. Buradan uyarıyorum, bunlar dostluğa, müttefikliğe sığmaz. Türkiye'nin düşmanlarına dostluk yapanlar, Türkiye'ye düşmanlık yapmış olurlar. Biz buradan bir kez daha diyoruz ki ey Avrupa, lütfen Türkiye'nin içişlerine, siyasetine burnunuzu sokmayın, taraf olmayın."



"MİLLETTEN BAŞKALARINA ASLA İTİBAR ETMEDİK"



3 Kasım 2002 seçimlerinde yaşananları hatırlatan Başbakan Yıldırım, o dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sen seçime giremezsin, milletvekili olmazsın." denilerek, siyaset yasağı getirildiğini hatırlattı.



Bu zorlukları yaşadıklarını, ancak yılmadıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Biz millete güvendik, milletten başkalarına asla itibar etmedik. Daha sonra bu yasağın kaldırılması için gereken mücadeleyi verdik. Nihayet genel başkanımız, başbakan oldu. Ülkenin birçok sorunlarını mücadele ederek çözerken, yıl 2007 cumhurbaşkanı seçeceğiz, seçemiyoruz. İşte geçtiğimiz 14 yıl hem mücadele ettik hem de millete hizmet ettik. Şeytan taşlamadan, vakit buldukça da yollar, hastaneler, havalimanları, demiryolları, okullar yaptık. Milletimizin yüzünü güldürecek hizmetleri gerçekleştirdik. Bütün bunları yaparken hiç mazerete sığınmadık, bahanelerin arkasına saklanmadık. Gece demeden, gündüz demeden hep çalıştık, hep ürettik."