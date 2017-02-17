Evlilik programlarının "kısmetine" 11 milyon lira ceza çıktı

RTÜK, şikayet rekoru kıran evlilik programlarına son bir yılda toplam 11,2 milyon lira ceza verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yetkililerinden edinilen bilgiye göre, evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden 2015'te 7 bin 297, 2016'da ise 94 bin 792 şikayet ulaştı. Bunların yanı sıra TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumuna da çok sayıda şikayet ulaştı.



Bu kapsamda RTÜK, 15 Şubat'taki toplantısında evlilik programlarını tekrar masaya yatırdı. Toplantıda, Kanal D'deki "Kısmetse Olur", Star TV'de yayınlanan "Zühal Topal'la" ve Show TV'de "Evleneceksen Gel" adlı programlara yaklaşık 1 milyon lira ceza verildi. Bu cezalarla birlikte son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası, 11,2 milyon lirayı aştı.



Kanal D'deki "Kısmetse Olur", STAR TV'de "Zühal Topal'la" ve Show TV'de "Evleneceksen Gel" adlı evlilik programları en fazla şikayet edilenler arasında yer aldı.



Şikayetler ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcükler kullanılması nedeniyle yapıldı. Evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların dış görünüşleri̇ i̇le yargılanması, adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler, adayların komi̇k duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla yer verilmesi, olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı amaçları, engelli adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bir kısım ajans çalışanlarının katılımcı gösterilmesi vatandaşların programlara getirilen diğer eleştiriler oldu.



Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi, insan onuruna aykırı yayın yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması da şikayetler arasında bulunuyor.



"10 KANALA DAHA İHLAL CEZASI VERİLDİ"



RTÜK, son toplantısında ayrıca dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi bahis siteleri ve çeşitli "tele alış-veriş" programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü. Bu kapsamda, Farklı TV, Bedir, Maya TV, Son Hedef TV, Al TV, Yeni Sinema, Dolunay TV, Derya TV ve Anadolu TV'ye çeşitli miktarlarda para cezası verilmesini kararlaştırdı.



Üst kurul ayrıca, cinsel ve uygunsuz içerikleri nedeniyle FX TV'ye de ceza verdi.



Üst kurul kararları, Sağlık Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirildi.