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22 Temmuz 2017 22:30 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2017 23:11

Evlilik cüzdanı yine geline

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamı Recep Atakaş'ın kızı Gökçe Atakaş ile iş adamı Ergun Gürsoy'un oğlu Ömer Gürsoy'un Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün merasimine katıldı.

Evlilik cüzdanı yine geline

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamı Recep Atakaş'ın kızı Gökçe Atakaş ile iş adamı Ergun Gürsoy'un oğlu Ömer Gürsoy'un Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün merasimine katıldı.

Törene Başbakan Binali Yıldırım ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Koç da katıldı.

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