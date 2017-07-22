Evlilik cüzdanı yine geline

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamı Recep Atakaş'ın kızı Gökçe Atakaş ile iş adamı Ergun Gürsoy'un oğlu Ömer Gürsoy'un Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün merasimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamı Recep Atakaş'ın kızı Gökçe Atakaş ile iş adamı Ergun Gürsoy'un oğlu Ömer Gürsoy'un Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün merasimine katıldı.



Törene Başbakan Binali Yıldırım ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Ali Koç da katıldı.