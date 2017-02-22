Evlerini su basan yaklaşık 200 kişi kurtarıldı

ABD'nin batısındaki California eyaletinde şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede su baskını yaşanan evlerinde mahsur kalan 200'e yakın kişi teknelerle kurtarıldı.

Eyalet genelinde günlerdir süren şiddetli yağışlar büyük hasarlara neden oluyor.



San Francisco ve Silikon Vadisi'nin güneyinde bulunan San Jose kentinde bir bölge tamamen sular altında kaldı. Görevli ekipler 60'tan fazla ev ve onlarca aracın etkilendiği bu olayla ilgili kurtarma çalışmalarına devam ediyor.



Şerif departmanı ve itfaiye ekipleri bazı binalarda mahsur kalan kişileri kurtarmak için 1,5 metreyi aşan suda teknelerle çalışma yaptı. Sular altında kalan evlerinden tahliye edilen yaklaşık 200 kişi San Jose Belediyesi tarafından geçici olarak barınaklara yerleştirildi.