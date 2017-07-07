Evlenmek için "07.07.2017"yi seçtiler

Trakya'da çiftler, özel olduğunu düşündükleri tarihte dünya evine girdi.

Trakya'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 45 çift, 07.07.2017 tarihinde hayatlarını birleştirdi.



Edirne Belediyesi tarafından restore edilen, Kültür Merkezi ve Nikah Salonu olarak kullanılan tarihi elektrik fabrikası binasında 20 çiftin nikahı kıyıldı.



Nikahları kıyılan Samet (27) ve Esra Tayaksi Konuk (24) çifti de bugünün uğuruna inanan ve hayatını bugün birleştiren çiftlerden. Samet Konuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nikah tarihlerinin aynı zamanda Esra Konuk'un doğum günü tarihi olduğunu söyledi. Bugün için bir yıl önceden rezervasyon yaptırdıklarını anlatan Konuk, "Sırf bu tarihi alabilmek için önceden başvurumuzu yaptık. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı nikahımızı da hayırlısıyla kıymış bulunduk. Allah herkesi mutlu etsin." diye konuştu.



Sağlık sektöründe çalıştıklarını ve üç yıldır birbirlerini tanıdıklarını anlatan Konuk, bugünün uğuruna inandığını kaydetti.



Esra Tayaksi Konuk ise tarihin 07.07.2017 olarak güzel bir dizilişi olduğunu bu anlamda bu günü seçtiklerini aktardı. Tayaksi Konuk, mutlu olduklarını ve her çifte aynı mutluluğun nasip olmasını diledi.



Edirne Belediyesi Evlendirme Memuru Ahmet İşler ise normal günlere göre bugün iki kat fazla nikah kıydıklarını ifade etti.



"6 AYDIR BU GÜNÜ BEKLİYORUZ"



Kırklareli Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü Nikah Salonu'na gelen 10 çift de evlenmek için gün, ay ve yılı 7 rakamından oluşan 07.07.2017 tarihini seçerek, ömür boyu mutluluk için "evet" dedi.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, evlilik için bugünü tercih eden iki çiftin nikahını kıydı. Kesimoğlu, akılda kalıcı bir günde evlilik kararı veren çiftlere, ömür boyu mutluluk diledi.



Nikahı kıyılan Özcan Akçil kendileri için anlamlı olacağını düşündükleri için ''07.07.2017'' tarihini seçtiklerini söyledi. Yaklaşık 6 aydır bugünü beklediklerini belirten Akçil, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Hande Morova Akçil d, ''07.07.2017'' tarihinde evlenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Tekirdağ'dü Süleymanpaşa Belediyesi nikah salonunda ise bugün 15 çiftin nikahı kıyıldı.



Nikahı kıyılan Ali Nazlıgül ve Meltem Kalaslıoğlu Nazlıgül, özellikle bugünü seçtiklerini kaydetti.