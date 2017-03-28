İçişleri Bakanı Soylu: Evlatlarımızın canına kastedenlere gereğini yapıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "Sadece teröristleri süpürme harekatı yapmıyoruz. Başka bir şey yapıyoruz. Kim evlatlarımızın canına kastetmişse tespit ediyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye'nin çeşitli yöntemlerle terbiye edilmeye çalışıldığını anlatan Soylu, 16 Nisan'ın sadece bir halk oylaması tarihi olmadığını terbiye etmeye çalışanlara karşı milletin mührünün vurulacağı tarih de olduğunu aktardı.

"BU ÜLKEDE İNSANLAR KENDİLERİNİ İSTEDİKLERİ GİBİ TARİF EDEBİLİYOR"



Bu ülkenin birliği, kardeşliği ve beraberliği için AK Parti'nin sadece yol, baraj, şehir hastaneleri yapmadığını, 15 yıldır ülkede sessiz devrim gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, şöyle konuştu:



"Bizi birliğimiz üzerinden zayıflatmaya çalışanlara karşı fırsat vermemek için, birliğimizi ve beraberliğimizi sürekli güçlendirmeye çalışıyoruz bunu da demokrasiyle yapıyoruz. Bunu farklılıklarımız üzerinden zenginliklerimizi devam ettirerek yapıyoruz. Bu ülkede 15 yıldır dindar 'Ben dindarım' diyor. Çekinmiyor. 28 Şubat'tan sonra karşı karşıya kalmış olduğu ötekileştirmeden kendisini kurtarıyor. Yetmiyor, Kürt 'Ben Kürdüm' diyor. Alevi 'Ben Aleviyim' diyor. Bu ülkede insanlar kendilerini istedikleri gibi tarif edebiliyor. Herkes istediğini yapabiliyor, ortaya koyabiliyor. Buna sessiz devrim diyoruz. Bütün bunlarla birlikte 15 yıldır bu ülkede özgürlük, hürriyet ve demokrasi Türkiye'nin en önemli yükselen adımlarından bir tanesi oluyor. Bunları yaparken 7 Haziran'da yüzde 10'u tehditle, musluklardan kan akıtarak geçenler, bir miktar da kandırarak geçenler, 'Bundan sonra bu işleri bıraktık. Daha yapmayacağız' diye oradaki masum milletimizi kandıranlar, yüzde 10'u geçip Türkiye tek başına iktidarı kaybettikten sonra ne oldu lafları ölçüsüz söylemeye başladılar. Birisi ne dedi hatırlıyor musunuz. 'TC'yi tükürüğümüzle boğarız' dedi. Ne demek istedi. 'Türkiye tek başına iktidarı kaybettin fırsat elime geçti. Güneydoğu'nun doğunun hesabı benden sorulur' dedi."

"BURADA BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİLİYOR"



Terörle mücadelede çok önemli bir zamanda olunduğunu vurgulayan Soylu, şu ifadelere yer verdi:



"Bu işte kararlıyız. Bizim evlatlar bugün 33 tane operasyon yapıyorlar. Pazar, pazartesi günü 53 tane sadece etkisiz hale getirdiğimiz terörist var. PKK da herkes de bilsin. İnönü Arena Stadyumunda şehit olan her bir polisimizin kanını yerde koymayacağız. Bize aksi durumda uyku haramdır. Derik Kaymakamımız Muhamed Fatih Safitürk, onu orada en yakındaki çalışanları vasıtasıyla şehit ettiler. Ama o talimatı vereni var ya o bölge sorumlusunu şimdi elimizde evlatlar aldılar. Birçok insanın canını yakanı. Sadece teröristleri süpürme harekatı yapmıyoruz. Başka bir şey yapıyoruz. Kim evlatlarımızın canına kastetmişse tespit ediyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz."