'Evladım' diyerek okuduğu kitapların kaydını tutuyor

Bayburt'ta yaşayan emekli öğretmen Ahmet Demiröz, "Evladım" diyerek okuduğu kitapların adının, yazarının ve sayfa sayısının kaydını tutuyor.

Bayburt'ta ikamet eden emekli öğretmen Ahmet Demiröz, okuduğu kitapların isminin, yazarının, sayfa sayısının, okuduğu yılın kaydını tutuyor. Demiröz, kitap sevgisiyle de dikkat çekiyor.



Genç Osman Mahallesi Bilgehan Sokak üzerindeki iki katlı evinin bir odasını kitaplarına ayıran Demiröz (70), her gün burada okuduğu kitapların önemli gördüğü bölümlerinden notlar alıyor.



Demiröz, yaptığı açıklamada, "Hepsi benim evladım" dediği kitaplarına ölümünden sonra 3 kızı ve bir oğlunun da en az kendi kadar değer vermesini beklediğini dile getirdi.



"İLKOKUL 5. SINIFTA BİR KÜÇÜK ROMANLA KİTABA AŞIK OLMAYA BAŞLADIM"



Kitap sevgisinin kendi kayıtlarına göre 1959 yılında başladığını anlatan Demiröz, "İlkokul 5'inci sınıfta bir küçük romanla kitaba aşık olmaya başladım. O gün bugündür, 70 yaşımdayım ve hala okuyorum." diye konuştu.



Demiröz, kitap okumaya başladıktan sonra bunların kaydını ilk başlarda kağıtlara yaptığını, daha sonra ise ajandalara yazmaya başladığını dile getirerek, "Okumaya başladığım ilk kitaptan itibaren bu kitapların kaydını tuttum. Yine bu kitaplar hakkında az da olsa notlar da aldım ama zekama, beynime, aklıma nakşetmeye çalıştım bu kitapların içeriklerini." ifadesini kullandı.



Kitap okurken ayrım yapmadığını, astronomiden tıbba, fenden felsefeye, romandan dini içerikli kitaplara kadar her alanda eser okuduğunu belirten Demiröz, şunları söyledi:



"Bu kitapların içerisinde 100 sayfadan tutun da bin sayfaya kadar kitap var. Hepsinin isimlerini tek tek yazdığım için 500 civarında kitap okumuşum ama kendimi çok kitap okuyan birisi saymam çünkü çok fazla kitap okuyan kişiler var. Bunları biliyoruz. Bizim sayımız mütevazı bir sayıdır ama sayfa adedine baktığımız zaman milyonlarca sayfa yapıyor. Bu kitapların ebatlarının da kaydını tuttuğum için bunların kaydı var. Okuduğum kitaplar arasında yine küçük, orta ve büyük ebatlar var. Yine kayıtlarıma kitapların sayfa sayısını ve okuduğum yılları da yazıyorum."



"KİTAP HAYATIN, FİZİĞİN, FİZİK ÖTESİ OLAYLARIN PENCERESİDİR"



Demiröz, kendi fikir dünyasında iz bırakan kitapların kaydını tutmaya daha özen gösterdiğini aktararak, "Kendim seçtiğim, üzerinde durduğum, bilhassa fikir bakımından beni besleyen kitapları tercih ettim, bunları satın aldım ve evimde okudum. Satın aldığım kitaplar dışında şehir kütüphanesinden de aldığım kitaplar var. Bu gibi ." değerlendirmesinde bulundu.



Kitap okunmayan bir hayatın eksik bir yaşam olduğunu düşündüğünü vurgulayan Demiröz, "Kitap hayatın, fiziğin, fizik ötesi olayların penceresidir. Oradan bakılır ve niyet edilen şeyler oradan görülür. Kitap bu kadar benim için kıymetlidir. Kitap evimizde yoksa orası mezarlık gibidir. Kitap okunmuyorsa orada mezarlık gibi bir evdir." sözlerine yer verdi.