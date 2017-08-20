Evkur Yeni Malatyaspor'da mağlubiyet üzüntüsü

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da, Sivasspor deplasmanında kaybedilen 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor.

Süper Lig'deki ilk hafta maçında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden Malatya temsilcisi, bu hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenildi.



Sivasspor karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan sarı-siyahlılar, 41. dakikada Kone, 66. dakikada da Leandrinho'nun golüne karşılık veremeyince karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve taraftarını üzdü.



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Malatya ekibi, ligin 3. haftasında, yapımı sona eren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Yeni Malatya Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak.