Evinin çatısında beslediği kurbanlıkları vinçle indirdi

Pakistan'ın güneyi liman kenti Karaçi'de bir besici kurban bayramı öncesi evinin çatısında beslediği kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor.

Pakistan'ın güneyi liman kenti Karaçi'de bir besici kurban bayramı öncesi evinin çatısında beslediği kurbanlıklarını vinç yardımı ile indirerek kurban pazarına götürüyor.



Ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi'de çarpık yapılaşma ve tarım arazilerinin yetersizliği nedeniyle bazı Pakistanlılar yıl içerisinde evlerinin çatılarında besledikleri kurbanlıkları daha sonra vinçlerle indirip satıyorlar.