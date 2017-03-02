Evinde lider, deplasmanda kayıp

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 22 haftada iç sahada en çok puan toplayan iki takımdan birisi olan Kardemir Karabükspor, dış sahada ise en az puan alan ikinci takım.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 22 haftada iç sahada Beşiktaş ile en çok puan toplayan takım olan Kardemir Karabükspor, dış sahada ise en az puan kazanan ikinci ekip oldu.



İki amatör takımın birleşmesiyle 1969 yılında demir ve çelik işçileri tarafından kurulan, Süper Lig'de 9. sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor, ligde kalıcı olabilmek için mücadele ediyor.



Lige yeni bir kadro ve teknik direktör Igor Tudor ile başlayan, 20. haftada Tudor'un Galatasaray'a gitmesiyle yoluna Avusturyalı Zoran Barisic ile devam eden kırmızı-mavili ekip, çıktığı 22 karşılaşmadan 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.



Bu sürede 25 gol atıp kalesinde 29 gol gören ve topladığı 30 puanla ligin 8. sırasında kendisine yer bulan Karabük ekibi, iç sahada gösterdiği performansla dikkati çekti.



İÇ SAHADA 8, DEPLASMANDA 1 GALİBİYET



Sahasında oynadığı 12 karşılaşmanın 8'ini kazanan, ikişer maçtan da yenilgi ve beraberlikle ayrılan "işçi takımı", 19 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı. İç sahada 26 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, bu performansıyla evinde en çok puan toplayan iki ekipten biri olma unvanını elde etti.



İç saha sıralamasında bi̇ri̇nci̇li̇ği̇ kendi̇si̇yle aynı puana sahi̇p Beşiktaş ile paylaşan Kardemir Karabükspor, deplasmanda bu başarıyı gösteremedi. Siyah-beyazlı takım, 10 maçta 26 puan elde ederken, Karabükspor ise 12 maçta 26 puan kazanmayı başardı.



Dış sahada oynadığı 10 karşılaşmadan birer galibiyet ve beraberlik alabilen kırmızı-mavililer, 8 maçı kaybetti. Deplasmanda 6 gol atıp kalesinde tam 20 gol gören Karabük ekibi, Gaziantepspor'un ardından 4 puanla dış sahada en az puan toplayan takım oldu.