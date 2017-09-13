Evimizdeki her maç hayati önem taşıyor

Porto Teknik Direktörü Conceiçao, "Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, grupta yer alan takımların birbirine denk güçte olduğunu ve iç saha maçlarının bu bakımdan önem taşıdığını söyledi.



Conceiçao, maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş maçının yanı sıra G Grubu'nu değerlendirerek, "Gruptaki tüm takımlar birbirine yakın, aynı kalitede olan güçlü takımlar. Zor bir grup. Herhangi bir takım lider olabileceği gibi, grup dışında da kalabilir. Evimizdeki her maç hayati önem taşıyor. Elimizden geleni yapıp puanlar almak istiyoruz." dedi.



Beşiktaş karşılaşmasında Vincent Aboubakar ile Maxi Pereira'nın cezalarından dolayı oynayamayacağının hatırlatılması üzerine Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:



"İki eksiğimiz var ama elimizdeki 19 oyuncuyla elimizden geleni yapacağız. Pereira ve Aboubakar cezalı. İki önemli oyuncudan faydalanamayacağız. Diğer oyunculara güveniyorum. Sahaya süreceğimiz her oyuncu, elinden geleni yapacaktır."



Conceiçao, daha önce Türkiye'de oynayan Alex Telles ve Aboubakar'dan Beşiktaş konusunda bir bilgi alıp almadığı sorusunu, "Telles ve Aboubakar ile konuştum ama bilgi almadım. Türk futbolunu yeterince tanıyorum. Beşiktaş taraftarıyla zor takım. Hem taktik hem teknik olarak analizini yaptık. Özelliklerini biliyorum. Bu oyuncularla özel bir çalışma yapmadım." diye yanıtladı.



TELLES: "DİKKAT ETMEM GEREKEN KONULARI BİLİYORUM"



Porto'nun savunma oyuncularından Alex Telles ise Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımın güçlü olduğunu ve Beşiktaş'ın da zorlu bir rakip olacağını dile getirdi.



Geçmiş sezonlarda Galatasaray'da da forma giyen Telles, Türk futbolu hakkında bilgisinin olduğuna dikkati çekerek, "Beşiktaş'ı tanıyorum ancak iki senedir Türkiye'de oynamıyorum. Beşiktaş'ın çok oyuncusu değişti. Her sene takımların oyun tarzları da değişebilir. İsmen bildiğim oyuncular var. Değerli ve kaliteli oyuncular, dolayısıyla Beşiktaş bizim için güçlü ve zor bir rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bütün takımlar güçlü. Bunun farkında olarak, konsantrasyonumuzu kaybetmeden elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Bugünkü karşılaşmada Ricardo Quaresma'yı nasıl durduracağı yönündeki soruyu yanıtlayan Telles, şunları söyledi:



"Hafta içinde Beşiktaş'ı, dolayısıyla karşımda oynayacak oyuncuları izledim. Çalışmam gereken konulara değindik. Quaresma, Porto ve Beşiktaş tarihinde önemli bir oyuncu. Dikkat etmem gereken konuları biliyorum. Maç içinde bunlara dikkat ederek, rakiplerimi durdurmak için elimden geleni yapacağım."