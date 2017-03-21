"Evet Taksi" Bursa yollarında

Yolculara cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anlatılacağı "Evet Taksi"nin ilk seferinin konuğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe oldu.

ürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Şubesi tarafından organize edilen "Evet Taksi"de, yolculara cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anlatılacak.



"Evet Taksi"yle yolculuk yapacaklar bu esnada günün konuğuna 16 Nisan'daki referanduma ve yeni hükümet sistemine ilişkin sorularını sorabilecek.



"EVET TAKSİ" BURSA YOLLARINDA



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, düzenlenen tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'ın önemli ve tarihi bir gün olacağını söyledi.



Altepe, Türkiye'nin geleceğe daha güvenli bakması için atması gereken adımları attığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bu konuda değişik çalışmalar var. Herkes üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor. Çünkü Türkiye'nin geleceği, herkesi ilgilendiriyor. Şimdi gençlerin başlattığı 'Evet Taksi' kampanyasına katılıyoruz. Burada onlar da kendi güçlerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bu konuda vatandaşların kafasına takılan soruları aydınlatmaya ve 16 Nisan'a kadar katkı sağlamaya çalışıyorlar. Güzel bir proje. Bu konuda gençleri kutluyorum. Bu, Türkiye'nin geleceğine karşı alınmış önemli bir sorumluluk. İnşallah önemli katkıları olacak ve 16 Nisan, en güzel şekilde atlatılacak."



TÜGVA Bursa Şube Başkanı Fatih Kaya da vatandaşların ve özellikle de gençlerin kafasındaki soruların "Evet Taksi"de cevap bulacağını belirtti.



Kaya, "Taksimiz, Bursa caddelerinde olacak. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları bu projede yer alacak. Yolcu nereye gitmek istiyorsa, konuklarımız da takside ona eşlik ederek, sorularına cevap verecek." ifadelerini kullandı.



Daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, taksiyle çıktığı ilk Bursa turunda, vatandaşların yeni sistemle ilgili sorularını yanıtladı.