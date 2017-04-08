Evet Platformu tarafından düzenlenen, İstanbul Buluşması'ndan görüntüler

Son Dakika!
- Han Şeyhun yeniden bombalandı- 18:08
- Tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz- 17:36
- Ne 15 Temmuz'u unuturuz ne unutulmasına müsaade ederiz- 17:15
- 'Kontrollü darbe' demek, kasten yapılmış çarpıtmadır- 16:59
- Bingöl Devlet Hastanesi hizmete açıldı- 16:52
- Avrupa'da oy vermede son iki gün- 15:55
- Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik- 14:53
- Eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi- 14:23
- İsveç’te kamyonlu saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı- 14:18
- Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor- 13:14
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Kimyasal silah saldırısı düzenlenen bölge havadan görüntülendi
- Günün gazete manşetleri
- Bedenini taşıyan bileklerini kimse bükemiyor
- Jeotermal kaynakta patlama
- Antalya'da kaçak göçmen operasyonu
- Kabil'de bisiklet yarışı
- Baharı müjdeliyorlar
- Kandil'e hava harekatı
- Michigan Gölü'nde "dev dalga" alarmı
- ABD'den Suriye'ye füze saldırısı
- Venezuela'da hükümet karşıtı protesto
- Günün gazete manşetleri
- UNESCO'da "Osmanlı-Fransız ilişkileri" fotoğraf sergisi
- 2017'nin en çok satan otomobilleri
- Yiyeceklere ulaşmada engel tanımayan "Angel" ilgi odağı
- Konya'da yeni obruk oluştu
- Kolombiya'daki sel felaketi
- DSÖ heyeti İdlib'de ölenlerin otopsisi için Adana'da
- Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırılara tepkiler
- Beşir Derneği, kimyasal saldırılara maruz kalanların yardımına koştu
- Günün gazete manşetleri
- Somali'ye rahmet yağdı
- 31 yıl sonra Çernobil
- "Huzur Türkiye-4" operasyonu
- Somali'de bombalı saldırı
- 12'inci Uluslararası Erbil Kitap Fuarı açıldı
- Türk Kızılayının Irak'taki yardım faaliyetleri
- "Evet" ve "Hayır" çalışmaları hızlandı
- Gaziantep'te "Ezo Gelin Yöresel Bebek Çalıştayı"
- THY, dünyanın iyilik yükünü sırtladı
- Latin Amerika'da Türk rüzgarı
- Adana'da terör operasyonu
- Kolombiya'daki sel felaketi
- Günün gazete manşetleri
- Esed rejiminin kimyasal saldırılarına tepkiler
- Fidanlar "Gönül Elçileri" için toprakla buluştu
- Polislik hayaline doğum gününde kavuştu
- Dumlupınar şehitleri anıldı
- Türkeş, 20.yılında anılıyor
- Somali'de eğitim