'Evet' için özel klip

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması kapsamında hazırlanan "evet" başlıklı video klip, kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği "Söyle Çocuk" şiirinin yer verildiği, çekimleri sekiz günde tamamlanan video klibin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda gerçekleştirildi.



"EVET" İÇİN ÖZEL KLİP



Klipte profesyonel oyuncular yerine, Ankara, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere 14 ilde yaşayan çocuk ve gençler rol aldı.



Vatandaşların, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inmesine ilişkin görsellerin de kullanıldığı klipte, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafına da yer verildi.



Klip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği, "Söyle Çocuk" şiiri ve Orhun Yazıtları'nda yer alan "Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini göreni kim bozabilir?" ifadesiyle başlıyor.



Halk oylamasında neden "evet" denilmesi gerektiğinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklar ve gençlere hitap ediyor.



Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çocuklara olan sevgisi ve gençlere olan desteğinden hareketle halk oylamasına sayılı günler kala, nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalınacağı "evet" cephesinden yansıtılıyor.



Fatih Sultan Mehmet, Seyit Onbaşı, Mustafa Kemal Atatürk ve Ömer Halisdemir ile "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapılan klip, "evet" mesajıyla sona eriyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sosyal medya hesaplarından da paylaşılan klip, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.



"SÖYLE ÇOCUK" ŞİİRİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği "Söyle Çocuk" şiirinin sözleri şöyle:



"Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini göreni kim bozabilir? / Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir? / Çınarların yanında yeşeren umuda kim ket vurabilir? / Kim kırabilir nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını? / Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını? / Kim derse ki durarak, susarak açarız kapıyı? / Sen ona tarihini hatırlat çocuk / Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih / Söyle, koca bir tarihi sırtlayan Seyit Onbaşı / Söyle, Cumhuriyete 'evet' diyen Mustafa Kemal sen değil misin? / Evet, sensin çocuk / Onlar umuda 'hayır' dedi mi? / Sen ki atalarının toprağında, anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş tebessümüyle büyüdün / Canla başla dimdik geleceğe yürüdün / Şimdi söyle hazır mısın, millet için, bayrak için, vatan için, devlet için 'evet' demeye?"