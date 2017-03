"Evet" diyenin de başımın üstünde yeri var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " 'Evet' diyenin de 'hayır' diyenin de benim başımın üstünde yeri vardır. Hiçbir zaman vatandaşlarım arasında ayrım yapmadım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kastamonu Araç Dernekler Federasyonu Geleneksel Dostluk ve Dayanışma Gecesi"nde, milli mücadelenin en önemli kentlerinden biri olan Kastamonu'nun Anadolu'ya silah taşıyan, Kuvayi Milliyecileri silahlandıran bir kent olduğunu anlattı.



Amasya Tamimi'nde "Milletin istiklalini milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" denildiğini ve millet sözcüğünün ilk kez bir belgeye girdiği tarihin Amasya Tamimi'nin yayımlandığı tarih olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi... Bütün bunları düşündüğümüz zaman Cumhuriyetin değerini hep birlikte öğrenmiş ve tarihimize sahip çıkmış olacağız." diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasiye sahip çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:



"Herkesin din ve vicdan özgürlüğü olmalı. Benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncelerini özgürce dile getireceği bir Türkiye olmalı. Kimse, kimliğinden, yaşam tarzından, inancından ötürü ötekileştirilmemeli. Bir arada barış, huzur içinde kardeşçe, birlikte yaşamak istiyoruz. Çok gerildik, gerginlik oldu. Birbirimizi zaman zaman kırdık. Artık Türkiye'de kırgınlıklar olmasın, barış, huzur olsun, her evde tencere kaynasın, her evde huzur, her evde bereket olsun. Herkesin işi, herkesin aşı olsun."



16 Nisan'daki halk oylamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Herkesin gidip oy kullanmasını isterim. 'Evet' diyenin de 'hayır' diyenin de benim başımın üstünde yeri vardır. Hiçbir zaman vatandaşlarım arasında ayrım yapmadım. Demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak kadar güzel bir şey yoktur. Kırmadan, dökmeden, düşünerek, tartışarak, konuşarak sandığa gitmeliyiz, oyumuzu kullanmalıyız, demokrasimize sahip çıkmalıyız. Elbette hayırlı bir iş yapmalıyız, güzel bir iş yapmalıyız." değerlendirmesini yaptı.



Programa, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de katıldı.



Araç Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Alver, katılımından dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'na plaket sundu.