'Evet' deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa 'evet' der

Başbakan Yıldırım, "Bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa, önce Kandil koşa koşa 'evet' der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına, teperler mi?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta bazı bakanlarla Malta'yı ziyaret ettiğini, önemli görüşmeler yaptıklarını ve anlaşmalar imzaladıklarını anımsattı.



Malta ile sağlık ve sosyal politikalar alanlarında iş birliğine gidildiğini, Türkiye-Malta İş Forumu'na ve Münih'teki Güvenlik Konferansı'na katıldıklarını belirten Yıldırım, dost ülkelerle ekonomi, göç, terörle mücadele, Avrupa Birliği, eğitim ve sağlık gibi konularda yapılacak işbirlikleri üzerine müzakerelerde bulunduklarını anlattı.



Başbakan Yıldırım, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının tertip ettiği "Memleket Sevdalıları 'Evet' Diyor" programına katıldıklarını anımsatarak, "Gurbetteki kardeşlerimizin gözünde hasret dolu memleket sevdasını gördük ve çok duygulandık. Almanya'da binlerce vatandaşımız Türkiye'ye, şehit analarına, gazilerimize, askerimize, polisimize, ay yıldızlı bayrağımıza selam gönderdi. 'Burada seçimler Türkiye'den önce başlayacak biz daha şanslıyız, bizim rengimiz belli, sandıkları önce biz dolduracağız' dediler." diye konuştu.



Almanya'da 10 binin üzerindeki Türkiye sevdalısının, demokrasi gönüllüsünün tek yürek olarak "evet, evet, evet" dediğini belirten Yıldırım, "Eskiden bütün ülkeyi kucaklayıcı bir cümle kurarken 'Edirne'den Kars'a kadar' derdik. Şimdi değişti 'Almanya'dan Kars'a kadar' oldu. Almanya söz verdi; 'Sandıklara ilk giden bizler olacağız, ilk evet mührünü biz vuracağız, demokrasiye, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karar vereceğiz' dedi." ifadesini kullandı.



Başbakan Yıldırım, Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımın sağlandığı toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Bir kez daha gördük ki mesele memleket meselesiyse gerisi teferruat. Ne yol dayanıyor, ne dağ dayanıyor. Hasret kalanlar bir araya geliyor. Evvelallah bütün engelleri aşacağız, birbirimizle kenetleneceğiz." dedi.



Uğradıkları her durakta milletin 15 Temmuz'da yazdığı "Milli İrade Destanı"nın konuşulduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Şimdi bu destanı taçlandırmak vakti geliyor. Milli iradeyi tanklar, uçaklar, darbeci teröristler karşısında aslanlar gibi müdafaa ettik, artık sandığa gideceğiz. Milli iradeyi garanti altında, daha etkin kılacağız. Sözde demokrasi değil etkili temsil için evet. 15 Temmuz'da 248 şehidimizin kanına giren hain darbeci teröristler bir daha cesaret bulmasın diye, Kandil'e selam duranlara millete selam durmayı öğretmek için Pensilvanya'nın karşısında hazır ola geçenlere sadece milletin karşısında hazır ola geçeceğini öğretmek için, evet.



Siz bakmayın 'hayır türküsü' ile milletin içini karartan felaket tellalarına. Ne diyor bu tellaller, 'Efendim ülke bölünecek.' Bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa 'evet' der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten? Böyle fırsat gelmiş ayaklarına, teperler mi? 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi bölmek isteyen FETÖ terör örgütü 'hayır' kampanyası yapıyor. Pensilvanya'daki fitne yuvasından 'hayır' oyu talimatı çıkıyor. Bunlar memleketin yararına olacak hiçbir şeye 'evet' derler mi? Demezler, o yüzden hayır diyorlar."



Başbakan Yıldırım, 2017'ye hızlı girdiklerini, 2016'da yaşanan acı tecrübeleri unutmadan, yaşanan her bir olaydan ders çıkartarak yollarına devam ettiklerini dile getirerek, "Türkiye'nin geleceğini karatmaya yönelik hesap yapanlar kaybetmeye mahkum. Türkiye'nin yükselişini hiç ama hiçbir güç engelleyemez, engelleyemeyecek. Türkiye adımlarını çok sağlam atıyor. Her şeye rağmen istikrarı koruyor. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın." diye konuştu.



Yıldırım, 2016'daki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 56'sının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra geldiğini belirterek, sadece bu oranın bile Türkiye'yi yöneten AK Parti hükümetlerinin güveninin artarak devam ettiğini göstermeye yettiğini vurguladı.