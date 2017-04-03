"Evet de çıksa hayır da çıksa kardeşiz"

Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda çadır kuran farklı görüşteki siyasi partiler halk oylamasına ilişkin çalışmalarını yan yana yürütüyor.

ydın'da halk oylamasına yönelik kampanyalarını yan yana kurdukları çadırlarda yürüten farklı görüşteki partiler, birlik ve beraberlik mesajı veriyor.



Anayasa değişikliğine ilişken halk oylamasına sayılı günler kaldı. Aylar öncesinden çalışmalara başlayan siyasi partiler kampanyalarına devam ediyor. Siyasi partilere bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.



Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yana yana çadır kuran CHP ve AK Parti teşkilatları broşür dağıtıyor ve neden "evet" ya da "hayır" dediklerini gerekçeleriyle anlatıyor.



AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, "Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evladıdır" sözüyle çalışmalarını sürdürdüklerine ifade etti.



Herkesin görüşüne saygılı olduklarını vurgulayan Arslan, "Bütün çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Aydın meydanında her iki görüşten çadır yan yana. Birlik ve beraberlik içerisinde fikirlerimizi seçmene aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki de 16 Nisan'da ülkenin kaderini belirleneceğini aktardı.



Meydanda farklı görüşteki siyasi partilerin yan yana stant açtığını dile getiren Tilki, "Sandıktan evet de çıksa hayır da çıksa biz kardeşiz. Yarın yine yüz yüze bakacağız. Tüm arkadaşlar birbirini kırmadan propaganda yapıyor. Kutuplaştırmaya karşıyız. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.



VATANDAŞLAR MEMNUN



Farklı görüşlerdeki çadırların aynı yerde çalışmalarını yürütmesini takdirle karşıladıklarını belirten Hülya Ezelcan ise "Buradaki tablo çok hoşuma gidiyor. Dostluk ve kardeşlik içerisinde herkes propagandasını yapıyor. Keşke Türkiye’nin her yerinde böyle görüntüler olsa." dedi.



Ensar Gökçe de Aydın'daki görüntünün tüm kentlere örnek olmasını diledi.



Herkesin görüşünü rahatça ifade etmesi gerektiğine işaret eden Gökçe, "Evet diyen de hayır diyen de bizim ülkemizin insanı. İkisine saygı duymalıyız. Hiç kimse 'Ülke bölünecek' demesin. Biz ülkemizden de ülkemizin insanından da bir şüphe içerisinde değiliz." görüşünü kaydetti.