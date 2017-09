Evde yapılan konserve için bakteri uyarısı

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, evde konserve yapımı sırasında yapılan bazı işlemlere dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Uzel, yaptığı açıklamada, her gıda ürününün bilinçli işlem görmesi gerektiğini belirterek, basınç ve sıcaklığa dayanıklı bir mikroorganizma olan "clostridium botulinum"un ev imkanlarıyla üretilen konserveler için risk oluşturduğunu söyledi.



Konservelerin yetersiz sürede, basınçlı tencere kullanılmaksızın gerekenden daha düşük sıcaklıkta ve yeterince pişirilmeden hazırlanması halinde bu bakterinin zehirleyici etkilerinin ortaya çıkabildiğini ifade eden Uzel, şu ifadelere yer verdi:



"Konserveler için cam kavanozlar kullanılmalı, plastik ambalajlar kullanılıyorsa mutlaka onaylı malzeme olmasına dikkat edilmeli. Şekli bozulmuş ve paslı kapaklar kesinlikli kullanılmamalı, kapaklar en az 15-20 dakika kaynatılmalı ve her kullanımda yenilenmeli. Sebzeler, asitlik derecesine uygun olan sıcaklık ve süre kombinasyonunda pişirilmeli. Kavanozda, kapakta şişkinlik ve sızıntı olmamalıdır. Dışa doğru bombe yapan, tat, renk ve koku bakımından kötü olan konservelerin tüketilmemesi gerekmektedir. Tatta bozulma her zaman net olarak anlaşılamayacağı için gerekli tedbirler alınmalıdır. Marketten alınan konservelerde son kullanma tarihi dikkatli kontrol edilmeli. Hasar görmüş, şişmiş, paslanmış, sızıntısı bulunan ambalajlarla, açıldığında fışkıran konserveler tüketilmemelidir."



Botulismus vakasının konservenin tüketilmesini takiben 12 ile 72 saat sonra şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, görmede bozukluk, kaslarda güçsüzlük gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini aktaran Uzel, belirtiler görüldüğü anda bireysel önlemlere başvurmadan en yakın hastaneye başvurulması gerektiğini de kaydetti.