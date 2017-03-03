Evde bakım hizmetiyle 'gönül köprüsü' oldular

Yalova'nın Altınova ilçesinde başlatılan "Gönül Köprüsü Evde Bakım Hizmeti" projesi ile evinde bakıma muhtaç vatandaşların yaşam kaliteleri yükseltilmeye çalışılıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından başlatılan "Gönül Köprüsü Evde Bakım Hizmeti" projesi kapsamında, evinde bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor, engelli, yaşlı ve yatalak bireylerin de toplum ile entegrasyonu sağlanıyor.



Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı açıklamada, proje ile yatalak, engelli, yalnız yaşayanlar ile hizmet almaya ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Proje ile ilçede bakıma muhtaç olup evine gidilmeyen hiç kimsenin kalmadığına dikkati çeken Oral, şöyle konuştu:



"İlçede oluşturduğumuz ekip, evde muayene, ilaç kullanım raporu, takibi, tansiyon ve şeker takibi, hasta ambulans nakil hizmeti, enjeksiyon ve serum takma, pansuman, sosyal destek ve hemşire ziyareti, hijyen eğitimi, kuaförlük hizmeti, ev temizliği hizmeti, kişisel temizlik, bakıcı eğitimi ergonomi hizmetleri olmak üzere komplike bir çalışma yapıyor. Önemli bir ihtiyacı giderdiğimizi düşünüyorum. Benim de doktorluktan gelme bir başkan olmam hasebiyle böyle bir çalışmada yer almak açıkçası hem huzur hem de zevk verici. Zaman zaman evde bakım hizmeti yapıldığında ben de hazır bulunuyorum. Vatandaşlar çok memnun. Çocuklar olsun, gençler olsun, evlerde ziyaretlerle beraber diğer sosyal ihtiyaçları da karşılamaya çalışıyoruz. çünkü insanlar sonuçta evde yalnız kaldıklarında bir muhabbete de ihtiyaçları oluyor."



GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI PROJE



Proje yürütme sorumlusu uzman doktor Erdal Bektaş da ilçede önemli bir hizmete imza atıldığını kaydetti.



Bektaş, şu bilgileri aktardı:



"Sağlık hizmetinin yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da belirlediği çerçevede insanların ihtiyaçlarını giderebilecek, başkanımızın seçim sözü bu projeyi hayata geçirdik. Sonra projelendirdik ve proje ekibimizi kurduk. Sadece bir hizmet projesi değil aynı zamanda bir gönüllülük esasına dayalı insanların dualarını alabileceğimiz, sıkıntılarını giderebileceğimiz bir proje. Cep telefonu numaralarımız hastalarımızın hepsinde var. Gönüllük esasına dayalı projede yer alan arkadaşlarımız telefonla arandıklarında bir saat içinde bu vatandaşlara ulaşabiliyor. Projede özellikle belediyenin bünyesinde evde bakım hizmetleri var. Bu kişilerin yemek, temizlik, kuaförlük hizmetleri, kişisel bakımları, gıda ihtiyaçları ile okul çağındaki öğrencilerin ev ziyaretleri de var."