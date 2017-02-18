Evcilleştirdiği kurtlar ailesinin parçası oldu

Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde, Şar dağının eteklerindeki bir evde yaşayan İsmaili ailesi, evcilleştirdikleri üç kurdu ailenin bir parçası olarak görüyor.

Bakımı üstlendiği üç kurtla ilişkisi görenleri hayrete düşüren İsmaili ailesi, tehlikeli olan kurtlar hakkında bilinenlerin aksine onlarla mutlu bir yaşam sürüyor.



Alek, Lupo ve Luna adını verdikleri kurtları "dost" ve "aileden biri" olarak gören İsmaili ailesi, evcilleşen kurtlarının civardaki koyun sürülerine dahi saldırmadığını söyledi.



Günde bir kez beslenen kurtlara, genellikle kemik ya da haşlanmış yiyecekler verdiklerini anlatan Fadil İsmaili, küçük yaştan itibaren hayvanlara karşı büyük sevgi beslediğini aktardı.



Kurt besleme fikrinin, bu hayvanın insanlar tarafından tehlikeli olarak görülmesinden kaynaklandığını belirten İsmaili, "Kurdun kötü olduğu yönündeki şeyler insan gerçekliğine aykırı. Ben insanın kurttan daha kötü olduğuna eminim. Bu kurtların bana hiçbir zararı olmadı ancak insanların oldu. Kurdun dişlerinden korkuyoruz ancak silahlı insanlardan korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.



İsmaili, kurtlara iyi davranıldığı sürece onların da buna iyilikle karşılık vereceğini savundu.



Kalkandelen'in Leşka köyünde bir ev inşa ettiğini ve haftanın belli günlerinde buraya gidip ailesi ve kurtlarıyla vakit geçirdiğini anlatan İsmaili, zaman zaman köyde kurtlarını da gezdirdiğini, zaman zaman da köylülerin kendisini ziyaret ettiğini kaydetti.