Balıkesir'de ev yangını ormana sıçradı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde evde çıkan yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçraması üzerine bir mahalle boşaltıldı. Yangın nedeniyle çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.



Şiddetli rüzgar nedeniyle başka bir eve, ardından da ormana sıçrayan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 15 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda su tankeriyle müdahale ediliyor.



MAHALLE BOŞALTILDI



Rüzgarın şiddetli olması ve alevleri savurması nedeniyle yerleşim birimlerini tehdit eden yangın yüzünden Veliler Mahallesi boşaltıldı.



Bölgede geniş bir alanda önlem alan güvenlik güçleri, girişlere izin vermiyor.



Dursunbey'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen yükselen dumanlar ilçeden görülebiliyor.



Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılmaya devam eden yangının söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ederken, bölgeye çevre ilçelerden dozer ve itfaiye aracı takviyesi yapılıyor.



Bölgedeki mahallelerde yaşayanlar için AFAD ve Kızılay gıda yardımı yapıyor. Ayrıca Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına katılan personele su, ayran ve kumanya dağıtıyor.



ÇOK SAYIDA EV ZARAR GÖRDÜ



Yangının başladığı Karapınar Mahallesi'nde onlarca ev ve çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi, vatandaşlar sokakta kaldı.



Evi zarar gören Ayşe Köyden, mahallenin ortasından dumanlar yükseldiğini gördüğünü belirterek, "Yangın direkt bizim evlerimize sıçradı. Mahallenin yarısı yandı. Birçok komşumun ve babamın evi yandı, şu anda kullanılamaz haldeler. Evlere giremiyoruz, bütün eşyalarımız yandı. Çok korktuk." dedi.



Karapınar Mahallesi'nde oluşturulan merkezden kontrol edilen yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.