'Güçlü Türkiye için Birlik Vakti' kampanyasında son gün 31 Mart

Emlak Konut GYO'nun Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak başlattığı "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" kampanyası 31 Mart'ta sona eriyor.

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" sloganıyla yola çıktığı kampanya yoğun ilgi gördü.



Vatandaşların ülke ekonomisine duydukları güvenin bir göstergesi olan kampanya; 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı, 10 yılda yüzde 0,45 vade farkı, 5 yıla "0" vade farkı ve sadece yüzde 5 peşinat ile ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor. Konut ve bankacılık sektörünün el ele vererek vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan kampanya 31 Mart'ta sona eriyor.



GENEL MÜDÜR KURUM: "KAMPANYA TAMAMLANDIKTAN SONRA GEREKLİ VERİLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, bankacılık sektörü ile el ele vererek 1 Şubat 2017’de hayata geçirdikleri ikinci kampanya olan "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" ile temmuz ayındaki kampanyalarını bir adım daha öteye taşıdıklarını belirterek, "31 Mart’ta sona erecek kampanyamız yoğun ilgi görüyor bu doğrultuda kampanya tamamlandıktan sonra gerekli verileri açıklayacağız. Sektörümüze ve ülke ekonomimize güvenerek kampanyaya yoğun ilgi gösteren; bu başarıyı yakalayarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamamıza vesile olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER



Verilen bilgiye göre, 31 Mart'a kadar geçerli olan "Güçlü Türkiye için Birlik Vakti" kampanyasına dahil olan projeler şöyle;



"Adım İstanbul, Avangart İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3.Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Validebağ Konakları"