"Etteki fiyat indirimi geçici"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Diyorlar ki 'Sayın bakanım etin fiyatını 22,5 liraya indirdin, biz üretici olarak ne yapacağız?' Değerli kardeşim bu fiyat indirimi seninle ilgili değil. Bu fiyat indirimi geçici" dedi.

Bakan Çelik, "Diyorlar ki 'Sayın bakanım etin fiyatını 22,5 liraya indirdin, biz üretici olarak ne yapacağız?' Değerli üretici kardeşim, bu fiyat indirimi seninle ilgili değil. Bu fiyat indirimi geçici piyasada spekülatif oyunlarla köşe dönmeye çalışanlara karşı kurumun almış olduğu bir tedbirdir." dedi.



Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey İşletmesi bünyesinde kurulan Embriyo Üretim ve Transfer Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, TİGEM'in Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu tohum ve damızlık üretim konularında hizmet verdiğini söyledi.



TİGEM'in yol göstericiliğinin Türk çiftçisine çok şey kazandıracağını vurgulayan Çelik, "Tohumda şu an hububatta yüzde 80'leri bulan bir karşılama oranımız olmasına rağmen sebzede yüzde 40-50'ler arasında olan karşılama oranını yükseltme adına TİGEM'e verilen bu görev, şu anda aktif olarak icra edilmeye başlanmıştır." diye konuştu.



Türk tarımının, çiftçisinin her alandaki tohum ihtiyacını kendi potansiyeliyle temin etme derdinde olduklarını ifade eden Çelik, bu konudaki ithalata son vermek istediklerini, tohum olmadan toprağın bir anlamının olmadığını dile getirdi.



Çelik, tarımda verimi yüksek tohumlar kullanılması gerektiğine işaret eden Çelik, "Bu, 'Yerli tohumlardan vazgeçiyoruz.' demek değildir. Kimse buradan yerli tohumları görmemezlikten geldiğimiz anlamını çıkarmasın." ifadelerini kullandı.



- "HAYVAN İTHALATI, KABULLENEMEYECEĞİMİZ BİR TABLO"



Hayvancılıkla ilgili eskiden beri Türkiye'de inişli çıkışı süreçlerin yaşandığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:



"Bugün geldiğimiz noktada 400-500 bin hayvan ithal etmek durumundasınız. Çünkü 1 milyon 300 bin ton et tüketimi gerçekleşirken, ürettiğimiz et 1 milyon 150 bin ton. Yani 150 bin ton kırmızı et açığımız var. İthalat burada çıkıyor karşımıza. İşte bunun Türkiye gibi bir ülkede, öteden beri tarım ve hayvancılıkta öncü olan bir ülkede, Türkiye'de hayvan ithalatı olması, aslında hepimizin kabullenemeyeceği bir tablodur. Bundan dolayı embriyo transferi, damızlık üretim merkezleri başta olmak üzere Milli Tarım Projesi çerçevesinde hayvancılıkla ilgili attığımız adımlar, öne çıkardığımız projelerin bir amacı vardır. Onun da hedefi, Türkiye'de hayvan ithalatı değil, yerli hayvan üretimiyle kendi potansiyelimizle, kendi ihtiyacımızı karşılamak. Bunun için sıkı ve yoğun bir çalışma içerisindeyiz."



- "BUNLAR İLK DENEMELERİ, ADIMLARIDIR"



Çelik, "yetiştirici bölge" olan 30 ilde hayvancılık yapacak vatandaşlara önemli teşvikler verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Embriyo üretimi ise çok farklı bir şey. Henüz dünyada çok yaygın bir tablo arz etmiyor. Hele ülkemizde belki de bunlar ilk denemeleri, adımlarıdır. Bizim ihtiyaç duyduğumuz ırk hangisiyse bu konuda bir saf kültür ırkı inekten 30 buzağı elde etmek mümkün. 'Embriyo' dediğimiz hadise bu. Dişi - erkek, hangisine ihtiyacınız varsa o çerçevede bu embriyo transferiyle hayvan varlığımızı yönlendirmek ve ihtiyaçlarımıza cevap vermesini sağlama imkanını elde etmiş olacağız. Geç kaldık ama geç kaldık diye beklemenin bir anlamı yok. TİGEM, hızlı bir şekilde buna öncülük yapıyor. Özel sektör de bu konudaki çalışmalarını TİGEM ile bütünleştirerek, hızlı bir şekilde hayvan varlığı konusundaki açığımızı minimize edecek çalışmaları gerçekleştireceğiz."



- "400 BİN BUZAĞININ ÖLÜMÜNÜ SEYRETMEK DOĞRU DEĞİL"



Çiftçiliğin artık atadan kalma, geçim için yapılacak bir meslek olmadığını ifade eden Çelik, bu konuda ölçeğin büyütülerek, tekniğine uygun şekilde hayvancılık ve bitkisel üretimi gerçekleştirmek gerektiğini, böylece istenen verimin elde edilebileceğini aktardı.



Faruk Çelik, şunları kaydetti:



"Türkiye'de 500 bine yakın hayvan ithal ediyorsunuz ama 400 bin buzağıyı da her yıl kaybediyorsunuz. 400 bin buzağıyı kaybetmeseniz hayvan ithalatına gerek yok. Bu kadar basit bir önlem bile yeterli. Bu önlemi üreticilerimiz gerçekleştirecek. Üretici, bütünüyle bu bilince sahip olsa hayvan ithalatına ihtiyaç duyulmayacak bir şekilde bu ölümleri engelleyebiliriz. Ama hayvan sağlığı açısından baktığınız zaman burada 400 bin buzağının ölümünü seyretmek doğru değil. Onun için destek politikamızı değiştirdik, desteklerimizi ağırlıklı olarak buzağıya verdik. 500 ile 750 arasında değişen buzağı desteklerimiz var ama şartlarımız var. Buzağı 4 aylık olacak, aşılarını tam yaptıracaksın ve buzağı desteğini alacaksın. Amaç buradaki ölümleri ortadan kaldırmak."



- "TÜRKİYE NORMAL BİR SÜREÇTEN GEÇMİYOR"



Bu alanda 150 bin tonluk açığı mutlak surette çiftçilerle birlikte kapatmak durumunda olduklarını ifade eden Çelik, "(Sayın bakanım bildiğin gibi değil, ne zorluklar var, yem pahalı.) Aynen katılıyorum, yem pahalı KDV'yi kaldırdık ama birkaç ay sonra KDV yerine geldi yine, piyasaya uydurdular. Bunu bilmiyor, görmüyor değiliz. Evet yaşanan olaylar var, Türkiye normal bir süreçten geçmiyor. Bütün teröristlerin üzerimize çökertildiği, bu ülke üzerinde ameliyat ve hesaplar yapanların topyekun saldırdığı bir süreçten geçiyoruz. Kolay değil ama güçlü bir iktidar olarak bunları sizlere hissettirmemenin gayreti içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



- "İKİ ÜRÜNE NEREDE EKERSENİZ EKİN DESTEK"



Yoğun gündeme rağmen bakanlıklar olarak çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sanki hiçbir şey yokmuş gibi, Türkiye'de 16 Nisan gibi önemli bir gün yokmuş gibi bakanlık olarak normal faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz bu faaliyetleri 16 Temmuz'da da devam ettirdik. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en acımasız, en alçak darbe girişimine karşı Türkiye'de mevcut iktidar, yönetim vatandaşını 'Ne oluyor?' dedirtmeyecek tarzda yoğun bir çalışma ve hedef birliği içerisinde milletimizle beraber yürüdü. Onun için burada hayvancılıkta özellikle girdilerle ilgili yaşadıklarımızı ortadan kaldırmak için Milli Tarım Projesi çerçevesinde 2 ürüne nerede ekerseniz ekin destek verme programını getirdik. Bunlardan bir tanesi buğday diğeri yem bitkileri. Bunları nerede ekerseniz ona destek vereceğimizi açıkça projemizde bütün Türkiye'ye ilan ettik."



Çelik, "Şimdi de meraların hayvancılık yapanlara neredeyse bedelsiz tahsis edilmesiyle ilgili çalışmamızı ve meraların silajlık mısır, yonca ve benzeri yem bitkileri ekilmesi noktasındaki yasal değişikliği de Meclise göndermiş bulunuyoruz. Amacımız, hayvan yetiştirirken girdilerin aşağı düşmesi ve üreticilerimizin mağduriyetinin önlenmesidir." ifadelerini kullandı.



- ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ



Et ve Süt Kurumunun bir regülasyon kurumu olduğunu belirten Çelik, "Piyasayı regüle edecek, dengeleyecek bir kurum. Diyorlar ki 'Sayın bakanım etin fiyatını 22,5 liraya indirdin, biz üretici olarak ne yapacağız?' Değerli üretici kardeşim, bu fiyat indirimi seninle ilgili değil. Bu fiyat indirimi geçici, piyasada spekülatif oyunlarla köşe dönmeye çalışanlara karşı kurumun almış olduğu bir tedbirdir." dedi.



Çelik, et fiyatlarının 2-3 gün içerisinde bir anda 27 liraya çıktığını belirterek, şunları dile getirdi:



"Niye biliyor musunuz? Çok net ve açık. '16 Nisan'da referandum var, siyasiler bunlarla uğraşırken ben arada 3-5 lira kilosunda bir vurgun oluşturabilirsem bu benim için iyi bir şeydir.' deyip piyasaya çıkıp hayvancılık yapan kardeşlerimizden 10'ar 5'er İç Anadolu'da, güneyde ve doğuda hayvan toplayıp, az sayıda topladıkları hayvanlara yüksek fiyat verip, kendi ellerinde bulundurdukları 10 bin baş hayvanı yüksek fiyattan kesme ve satma hesabını yapan spekülatörlere hükümet ve bakanlık olarak bizim cevabımız olsun diye '22,5 liraya et veriyoruz.' dedik. Yoksa üreticiyi baltalamak değil. Buradan sesleniyorum; bütün üreticiler ağıl ve ahırlarınızı doldurun. Bizim derdimiz, yetenin üzerinde hayvan varlığını bu topraklarda üretmektir ve üreticimize destek vermektir."



Bir geçiş döneminde olduklarını hatırlatan Çelik, "Bu geçiş döneminde tatlı karlara, kısa metrajlı karlara alışık insanları, unsurları ortadan çıkarmak için bu tür manevralara mutlaka ihtiyaç vardır. Yoksa sizin hayvanınızın kaç liraya mal olduğunu, kilosunun kaça mal olduğunu biz milimetrik olarak hesap ediyoruz. Buna göre de sizin zarar etmeyeceğiniz şekilde piyasa ayarlamalarını yapıyoruz. Bundan herkes müsterih olabilir." diye konuştu.



Uludağ Üniversitesi ve TİGEM arasında Embriyo Transfer Merkezi'ne ilişkin protokolün de imzalandığı törene, TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da katıldı.



Bakan Çelik, törenin ardından beraberindekilerle merkezi gezdi ve ilk embriyo transferini gerçekleştirdi.