"Ette KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, toptan et satış fiyatlarında uygulanan yüzde 1'lik katma değer vergisi (KDV) oranının perakende satış fiyatlarında da uygulanması gerektiğini belirtti.

Palandöken yazılı açıklamasında, perakende et satışında yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini ifade ederek, et fiyatlarındaki artışın bu şekilde önlenebileceğini kaydetti. Palandöken, bunun geçmişte başarılı örneklerinin olduğunu anımsatarak, söz konusu uygulamanın süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında da uygulanması gerektiğini aktardı.



KDV düzenlemesinin ekonomiye de katkı sağlayacağı belirten Palandöken, şöyle devam etti:



"Toptan et satış fiyatlarında uygulanmakta olan yüzde 1'lik KDV oranı perakende satış fiyatlarında da uygulanmalıdır. Bu konuda çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Et sektöründe yaklaşık 8 yıldır sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Vatandaşın geliri ve satın alma gücünü göz önünde bulundurularak yapılacak düzenleme ile sektörün satış konusunda yaşadığı sıkıntıların aşılmasına katkı sağlayacaktır. Kasap esnafının et satış miktarını artırmak ve vatandaşın daha fazla et yemesini sağlamak için KDV oranında düzenleme artık kaçınılmaz.



En önemlisi çocukların gelişimde et, süt ve yumurtanın büyük öneminin olduğu unutulmamalıdır. Bu indirim bütçe kaynaklarını fazla bir yük getirmeyecektir. Türkiye'deki et üretiminin perakende satışa konu olan kısmı yüzde 40 civarındadır. KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi perakende satışlardaki et fiyatlarına yaklaşık 3-4 lira indirim olarak yansıyacaktır. Böylece vatandaşın ete ulaşımı kolaylaşacaktır."