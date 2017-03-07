Eto'o ile 3 yıllık anlaşma riskli olur

Antalyaspor Kulübü Başkanı Öztürk, "Eto'o'yu sevsek de vereceği performansa inansak da Antalyaspor başkanı olarak sözleşmesini 3 yıl uzatmakla yanlış bir iş yapmış olurum." dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya İş Adamları Derneği (ANTİAD) tarafından Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, görevde olduğu sürede Antalyaspor'un şampiyon olmasını hedeflediğini söyledi.



Taraftar sayısını artırmak için planlamalara başladıklarını dile getiren Öztürk, "Kombinenin bedava olmasından yanayım. Para getirisi olarak kombinelerden alacağımız parayı farklı şekilde çıkarabiliriz. Stadın kalabalık olması, tribünün dolması kente ayrı bir hava getirir. Bunlar da reklam geliri olabiliyor. Stat altındaki iş yerlerinin değerleri artabiliyor." diye konuştu.



Öztürk, sezon başındaki kötü gidişatın ardından takımda kurdukları dengenin sonraki başarılar için önemli olduğunu kaydetti. İlk başlarda Eto'o'nun kadro dışı kaldığını anımsatan Öztürk, "Eto'o şu anda en değerli oyuncumuz. Gidiyoruz, 'Beşiktaş'a, başka takımlara satmıyoruz' diye rest çekebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



"ETO'O İLE 3 YIL SÖZLEŞME UZATMAK RİSKLİ OLUR"



Öztürk, bir gazetecinin "Eto'o 3 yıl daha Türkiye'de kalacağını açıkladı, sözleşmesini uzatmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:



"Burada oyuncunun verdiği sonuç önemli ve bizde bir senesi daha var. 36 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Eto'o'yu sevsek de vereceği performansa inansak da Antalyaspor başkanı olarak sözleşmesini 3 yıl uzatmakla yanlış bir iş yapmış olurum. Şu an 3 sene anlaşma imzalarsam riskli bir anlaşma olur. Performansı devam ettiği sürece, biz ondan o bizden memnun olduğumuz sürece Eto'o bu takımın kaptanı ve değerli oyuncusu olarak kalacaktır. Düşüncemiz kesinlikle bu yönde. İki taraflı da keyifliyiz. Bizim değerimiz, niye satalım."