Eto'o Antalyaspor'a 3 puanı getirdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçta Antalyaspor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.

5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası ön çizgisinde Zeki Yıldırım ile ver-kaç yapan El Kabir'in sert şutunda, top az farklı üstten auta gitti.



18. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında, Latovlevici'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Kerim Zengin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarıya çıktı.



24. dakikada konuk ekibin atağında sol kanattan Lazarevic'in yerden gönderdiği topa, arka direkte boş durumda olan Yatabare'ye gelmeden ayak koyan Sakıp Aytaç, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



35. dakikada Eto'o'nun ara pasıyla rakip ceza sahasına giren El Kabir topu daha uygun durumdaki Deniz Kadah'a gönderdi. Deniz Kadah'ın vuruşunda savunmada Barış Başdaş topun kale çizgisini geçmesini önledi.



38. dakikada hızlı gelişen Kardemir Karabükspor atağında defanstan seken topu ceza sahasında önünde bulan Lazarevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



41. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas çizgisinde boş durumdaki Seleznov'un kafa vuruşunda, kaleci Fornezzi topu iki hamlede kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



47. dakikada Eto'o'nun kullandığı serbest vuruşta rakip defans oyuncusu ters bir vuruş yaptı. Kale direğine çarparak oyun alanına dönen topu takip eden Salih Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



66. dakikada Seleznov'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutuna, ayak koyan Sakıb Aytaç topu kornere gönderdi.



67. dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içinden El Kabir'in yerden vuruşunda topu savunma çıkardı.



68. dakika Sakıb Aytaç'ın orta çizgiye yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan El Kabir'in yerden sert şutunda, kaleci Ahmet Şahin direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.



82. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanattan ilerleyen Sakıb Aytaç'ın ortasında, Eto'o'nun arka direkte kafa vuruşuyla top ağlara gitti: 1-0



84. dakikada Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahasına giren Eto'o'nun yerden vuruşunda, top direkten döndü. Dönen topu Makoun ağlara gönderdiyse de hakem pozisyonda ofsayt kararı verdi.



Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Antalya



Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Erkan Akbulut



Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş (Dk. 13 Sandro), Deniz Kadah, Mbilla (Dk. 64 Serdar Özkan), El Kabir (Dk. 81 Makoun), Eto'o



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Yatabare, Kerim Zengin, Dany, Latovlevici, Poko (Dk. 83 İlhan Depe), Lazarevic (Dk. 56 Zec), Barış Başdaş, Seleznov



Gol: Dk. 82 Eto'o



Sarı kartlar: Dk. 20 El Kabir, Dk. 38 Zeki Yıldırım (Antalyaspor), Dk. 43 Ceyhun Gülselam, Dk. 46 Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)