Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96'ya ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine 3 Kasım'da düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96'ya ulaştığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine 3 Kasım'da düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96'ya ulaştığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Merkez Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda tespit edilen iki el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Operasyonda, bir kalaşnikof piyade tüfeği ve 60 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.



Van Erciş'te, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında 8 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 36 kilogram patlayıcı madde, 30 elektrikli fünye, 16 ateşleyici düzenek, iki anahtar sistemi bulundu.



Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Zap ve Asos Dağı bölgelerine 3 Kasım'da düzenlenen hava harekatında, ilk belirlemelere göre 27 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Devam eden çalışmalarda 69 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylece hava harekatı yapılan bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96'ya ulaştı.



Harekatta ayrıca iki cephanelik ile Doçka uçaksavar makineli tüfeği de imha edildi.



