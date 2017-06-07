Etiyopyalı vekiller Türk fabrikalarını ziyaret etti

Etiyopya Meclisi Doğu Avrupa Dostluk Grubu üyesi vekiller ülkedeki Türk fabrikalarını ziyaret etti.

Etiyopyalı bir grup milletvekili başkent Addis Ababa ve çevresindeki Türk fabrikalarına ziyaret düzenledi.



Etiyopya Meclisi Doğu Avrupa Dostluk Grubu üyesi vekiller "Ayka Tekstil" ve "BMET Kablo" fabrikalarını ziyaret ederek, üreticilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi aldı.



Milletvekillerine Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da eşlik etti.



Sebbeta bölgesinde bulunan BMET Kablo'nun Genel Müdürü İhsan Büyükmıhçı, vekillere ülkede döviz ve enerji konularında ciddi sorunlar yaşadıklarını söyledi.



Türkiye'ye ve Afrika'nın farklı bölgelerine Etiyopya'da ürettikleri kabloları sattıklarını belirten Büyükmıhçı, yerel pazarda da satışlarını artırdıklarını kaydetti.



Büyükelçi Ulusoy da şirketin geçen ekimde bölgedeki gösteri ve şiddet olayları sırasında büyük zararlar gördüğünü ancak üreticilerin büyük bir motivasyonla yollarına devam ettiklerini dile getirdi.



Etiyopyalı Milletvekili Girma Mokonene, beklediklerinden daha fazla şey gördüklerini belirterek, yaşanan sıkıntıları endüstri komisyonuna iletecekleri sözünü verdi.



Afrika'nın en büyük kablo fabrikası olan BMET Kablo, 75 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu.



2013 yılında Etiyopya'da faaliyetlerine başlayan BMET'de yaklaşık 900 kişi çalışıyor.