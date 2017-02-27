"Etekli" erkek hırsız tutuklandı

Birecik ilçesinde tanınmamak için etek giyip, başörtüsü takarak iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen erkek zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etek giyip, başörtüsü takarak iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen erkek zanlı tutuklandı.



Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 3 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla soruşturma başlattı.



İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan erkek şüphelinin etek giyip, başörtüsü taktığını belirledi.



Şüphelinin kimliğini de tespit eden ekipler, Meydan Mahallesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, zanlı Abdullah A'yı hırsızlıkta giydiği etekle gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Abdullah A. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından ''nitelikli hırsızlık'' suçlamasıyla tutuklandı.