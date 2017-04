"Et fiyatlarının artmaması lazım"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hem yerli üretimi koruyacağız ve büyüteceğiz hem de piyasaya bir düzen vereceğiz çünkü vatandaş et, kıyma alırken fiyata bakıyor, ne yalan söyleyeyim ben de önemsiyorum. Et fiyatlarının artmaması lazım." dedi.

Ağbal, beraberindeki Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile Tuzcuzade Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti.



Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Ağbal, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda destek istedi. Ağbal, kasap ziyareti sırasında kıyma ve et fiyatlarını sordu.



Esnafın, kıymanın kilosunu 33 liradan sattığını belirtmesi üzerine Ağbal, "İki gündür soruyorum, 37'ye de 32 liraya da var. 33 lira seninki gayet iyi." dedi.



Ağbal, vatandaş için etin önemli olduğunu, dolayısıyla fiyatının da önem arz ettiğini vurgulayarak esnafla et fiyatlarının neden düşmediği üzerine görüş alışverişinde bulundu.



Esnafın fiyatların düşmemesinin önemli sebeplerinden birinin yem fiyatlarının yüksek seyretmesi olduğunu dile getirmesi üzerine Ağbal, yem meselesinin üzerine gitmek gerektiğini söyledi.



"Hem yerli üretimi koruyacağız ve büyüteceğiz hem de piyasaya bir düzen vereceğiz çünkü vatandaş et, kıyma alırken fiyata bakıyor, ne yalan söyleyeyim ben de önemsiyorum. Et fiyatlarının artmaması lazım." diyen Ağbal, yemde KDV'yi kaldırdıklarını anımsattı.



Yemde KDV'nin kaldırılmasının faydasını görüp görmediğini soran Ağbal, esnafın geçen yıl satın aldığı ilk parti yemde indirimin uygulandığını ancak sonrasındaki alışverişinde uygulanmadığını belirtmesi üzerine, şöyle konuştu:



"Yem satanlar devletin kaldırdığı KDV'yi kendileri fiyata eklediler o zaman. O da doğru değil. Vatandaşa biz iyilik olsun, maliyetler aşağıya gelsin diye yaptık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı olarak Gıda Komitemiz var. Hep beraber çalışacağız, bu meseleye çözüm bulacağız. Üretici de kasap da kazansın, vatandaş da ucuza et yesin. İnşallah bunu yapacağız."



"BUNLAR HİÇBİR ZAMAN DEMOKRASİ SEVDALISI OLMADILAR"



Ağbal, vatandaşlardan 16 Nisan'da sandığa gitmelerini ve destek vermelerini istedi.



"Bugün Türkiye'de 'Bu anayasa değişikliği demokraside sıkıntı yaratacak' diyenlerin kendisi, yıllardır bu ülkede demokrasinin hep güdük kalmasının müsebbipleridir." değerlendirmesini yapan Ağbal, şunları kaydetti:



"Bunlar hiçbir zaman demokrasi sevdalısı olmadılar. Hiçbir zaman için sırtlarını millete dayamadılar. Bunlar yıllardır bu ülkede siyaseti vesayet makamlarıyla kol kola yürütmediler mi? Sandıkta vatandaş oy kullandı, ertesi gün bunlar ellerini ovuşturdular, birtakım medya patronlarıyla, birtakım sivil olmayan yapılarla el ele verip bize demokrasi oyunu oynadılar. Bir tiyatro sahnesi gibi Türkiye'de on yıllarca bu milletin iradesini hiçbir zaman için gerçek manada kullanmaya imkan vermediler.



AK Parti'nin iktidara gelmesi ile ilk defa bu kadar devletle milleti barıştı, devlet milletiyle sorunlarını ortadan kaldırdı, millet devletine güvenmeye başladı. Bu süreç boyunca da sürekli bir şekilde bu kutlu yürüyüşü durdurmak, engellemek istediler. Parti kapatmalarını, Cumhuriyet mitinglerini, Gezi Parkı olaylarını arka arkaya yaşadık. Bugünlere kolay gelmedik, bugün eğer bu noktadaysak geçmişi de hiçbir zaman için unutmayacağız. 16 Nisan bütün bu taşlı, engebeli yollarda bir engebeyi, bir taşı daha atlayacağımız bir gün olacak."