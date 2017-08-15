Estonya Başbakanı, Gaziantep'te konteyner kenti ziyaret etti

Suriyeli sığınmacıların kaldığı Nizip'teki konteyner kenti ziyaret eden Ratas, okul öncesi öğrencilerinin seslendirdiği "Dik dur eğilme" şarkısıyla karşılandı.

Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Jüri Ratas, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.



Nizip Kaymakamı Bünyamin Bilgin ve diğer yetkililerce karşılanan Ratas, kendisine çiçek takdim eden Suriyeli çocuğu öptü.



Kaymakam Bilgin, ve AFAD İl Müdürü Sinan Atakan tarafından konteyner kent ziyareti sırasında çalışmalar hakkında bilgilendirilen Ratas, buradaki sosyal tesis ve anaokulundaki çocuklarla buluştu.



İngilizce, Arapça ve Tükçe, ''Dik dur eğilme'' şarkılarıyla karşılanan Ratas, çocukları alkışladı, onlara boyama kitabı, kalem ve defter hediye etti.



Sığınmacıların yaptığı resim ve el sanatları kurslarını da gezen Ratas, daha sonra konteyner kentte kalan bir aileye konuk oldu.