ESP Genel Başkanı Otlu tutuklandı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı.

Tunceli'de yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Tunceli adliyesine bağlanan Otlu, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.



Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca sol terör örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında serbest kaldıktan sonra nisan ayında hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Otlu, Ankara'nın Dikmen semtinde bir yakınına ait evde bugün gözaltına alınmıştı.