Karadenizli esnafın güldüren yol tarifi

Trabzon'da esnaf Murat Reis, iş yerine gelen vatandaşların adres olarak sürekli Meydan'ı sormasından bunalınca iş yerinin önündeki direğe şehrin meydanını tarif eden çeşitli yazılar astı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı Sokak'ta 30 yıldır ayakkabı satan Murat Reis'in iş yerinin önündeki elektrik direğine astığı "Yukarısı Meydan", "Vallahi bu yol Meydan'a gider", "Eskiden de bu yol Meydan'a gidiyordu" ve "Yemin billah herkes buradan Meydan'a gidiyor" yazıları, fotoğraflanarak paylaşılmasının üzerine sosyal medyada ilgi gördü.



Dükkanın camekanına, "Adres sormak artık ücretli! Yön tarifi 1 TL, detaylı adres 2 TL, iyi seyirler" yazıları asan Reis'in iş yerinin iç bölümünde ise "kaç para?" ve "iade etmeyi düşünüyorsanız lütfen ürün almayın." yazıları dikkat çekiyor.



Reis, vatandaşların mağazaya gelerek sürekli "Meydan neresi?" diye sormalarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.



Reis, bu durum karşısında farkındalık yaratmak için çeşitli yazılar hazırladığını belirterek, şöyle devam etti:



"Yazıların mizahi yönü olmasını, farklılık yaratmasını istedim. Yazıları muhabbet olsun, insanları güldüreyim diye yazdım. Yazıyı görenler fotoğraf çekiyor ve bu sefer de 'Siz mi yazdınız?' diye soruyorlar. Kimse yazdıklarımızı yanlış anlamasın, tamamen espri amaçlı yaptık. İş yerimiz caddenin başında olduğu için ister istemez vatandaşlar ilk bize adres soruyorlar."







