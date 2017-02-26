Esnafa 'sıfır komisyon' müjdesi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Yapacağımız yeni düzenleme ile Eximbank'ın yanı sıra diğer bankalar aracılığıyla da ihracatçılara yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilmesinin önünü açacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti sisteminin geliştirilerek esnaf ve ihracatçı için daha etkin hale getirildiğini belirterek, "Yapacağımız yeni düzenlemeyle Eximbank'ın yanı sıra diğer bankalar aracılığıyla da ihracatçılara yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilmesinin önünü açacağız." dedi.



Şimşek ayrıca, kefalet yararlanıcılarından alınan komisyon ücretini sıfırlayacaklarını bildirdi.



Şimşek yaptığı açıklamada, Hazine destekli kredi garanti sistemini değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, KOBİ'lere ihracatçılara ve finans kurumlarına kolaylık sağlamak amacıyla kredi garanti mekanizmasının yeniden yapılandırıldığını ve kefalet sisteminin kapsamının genişletildiğini ifade etti.



Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığının Kredi Garanti Kurumlarına aktarabileceği kaynağın azami limitinin 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Şimşek, yeni limit artışıyla 250 milyar liralık kefalet hacminin yaratılmasının beklendiğini kaydetti.



Artan kefalet hacmi ile oluşacak kredi imkanlarının daha etkili bir şekilde esnafa sunulabilmesi için yapılan yeni Bakanlar Kurulu kararı düzenlemesinin de tamamlandığını bildiren Şimşek, bunun kısa süre içerisinde Başbakanlığa sevk edileceğini söyledi. Bu düzenleme ile Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarların finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla ikinci bir kredi garanti kurumu kurulmasının planlandığına dikkati çeken Şimşek, böylece, Hazine desteği ile kullandırılacak olan kefaletler ile artan finansman imkanlarının daha fazla sayıda zor durumdaki firmaya, daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğini vurguladı.



İHRACATÇIYA BANKA ESNEKLİĞİ TANINACAK



Halihazırdaki düzenlemeyle ihracatçılara sadece Eximbank aracılığı ile yüzde 100’e kadar Hazine destekli kefalet sağlanmasının mümkün olduğunu anımsatan Şimşek, "Yapacağımız yeni düzenleme ile diğer bankalar aracılığıyla da ihracatçılara yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilmesinin önünü açacağız." dedi.



Böylece daha rekabetçi bir ortamda, daha fazla kredi garanti kurumunun yaratacağı katma değerle ve artan kefalet imkanları ile finans sektörünün, zor durumdaki firmalara ve işlerini büyütüp geliştirmek isteyen firmalara sunabileceği kredi imkanlarının artmasının sağlanacağını vurgulayan Şimşek, "Ayrıca bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının olumlu yönde etkilenmesi ve finansmana erişim problemleri çözülen KOBİ'lerin ve diğer KOBİ dışı önemli firmaların yatırımlarının artması ve böylece istihdam yaratılması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



