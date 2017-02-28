Eskisi gibi hem döverim hem severim yok

Antalya'nın Kepez ilçesinde 52 yıllık eşini üzerine benzin dökerek yakmakla tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında kamu davası açılan sanık hakkında beraat kararı verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Mustafa Keskin (72), eşi Fatma Keskin (70) ve avukatları katıldı.



Mustafa Keskin, olay günü müteahhide vermek istedikleri arazide bulunan bir zeytin ağacını kesmek istediğini ve eşiyle arasında bu nedenle tartışma yaşandığını söyledi. Keskin, eşini üzerine benzin dökerek korkutmaya çalıştığını, yakma amacının olmadığını savundu.



Mahkeme Başkanı İbrahim Altınkaynak, duruşmada sanık Keskin'e, "Hanıma el kalkar mı?" diye sordu.



Keskin ise "Hanımlara el kalkmaz, yaşanan olaydan dolayı pişmanım." diye cevap verdi.



Bunun üzerine Altınkaynak, "Eskisi gibi hem döverim hem severim yok. Sadece seveceksin." dedi.



Fatma Keskin ise eşinden şikayetçi olmadığını söyledi.



Mahkeme heyeti, sanığa isnat edilen suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, kesin ve ikna edici delil bulunmadığı gerekçesiyle Mustafa Keskin'in beraatine karar verdi.



ADLİYEDEN EL ELE TUTUŞARAK AYRILDILAR



Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Mustafa Keskin, tartışmanın müteahhide vermek istedikleri arazideki zeytin ağacının kesilmesi üzerine çıktığını anlattı. Çevredekilerin sesleri duyması üzerine polise haber verildiğini ve kendilerini mahkemede bulduklarını belirten Keskin, eşini çok sevdiğini dile getirerek, "52 yıllık evliyim, o benim hayat arkadaşım, bundan sonra ona bir fiske bile vurmam." dedi.



Mustafa ve Fatma Keskin çifti, daha sonra adliyeden el ele tutuşarak ayrıldı.



Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Eylül 2016'da Mustafa Keskin, müteahhide verilmek istenen arsa yüzünden eşi Fatma Keskin ile tartışmış, akşam yatağına uzanan eşinin üzerine benzin döken Mustafa Keskin, Fatma Keskin'i yakmakla tehdit etmişti. Bu sırada çevredeki vatandaşlar gelen sesler üzerine durumu polise bildirmiş, Mustafa Keskin eşini yakmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



Fatma Keskin'in şikayetçi olmaması üzerine Mustafa Keskin hakkında kamu davası açılmıştı.