Eskişehirspor'da birlik çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, "Bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyoruz. İyi bir birliktelik sağlarsak ligi yukarılarda bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Yalçın, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'daki görevine çok geç başladığını anımsattı. Kırmızı-siyahlı takımdaki ilk maçına İstanbulspor müsabakasında çıktığını hatırlatan Yalçın, şöyle konuştu:



"İstanbulspor maçında, skor olarak dışarıda alınmış bir puan çok da kötü değil. Ancak oyunsal anlamda beklentinin gerisindeyiz. Bu da çok normal. Bazı şeyleri oturtmak zaman alacak. Camia olarak da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. İstanbulspor karşısında oyun olarak sağlıklı görüntü çizmedik. Biraz zamana ihtiyacımız var. Milli maç arasına kadar hazırlık dönemi devam edecek. Oyuncularımın iyi niyeti ve mücadelesinden memnunuz. Eksiklerimiz var. Farklı bir şablon oluşturmaya çalışıyoruz, bunun oturması zaman alacak."



İŞİMİZ KOLAY DEĞİL



Yalçın, göreve geldikleri günden itibaren ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, bundan sonraki süreçten umutlu olduklarını vurguladı.



Futbolu Eskişehir'de bıraktığı için kente bir gönül bağının olduğunu anlatan Sergen Yalçın, şunları kaydetti:



"Eskişehir futbol potansiyeli olan bir kent. Yukarıyı hedefleyen bir takımız. İşimiz o kadar kolay değil. Hayal de görmemek lazım. Bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyoruz. İyi bir birliktelik sağlarsak ligi yukarılarda bitirmeyi planlıyoruz. İstediğimiz oyunu oynamak biraz zaman alacak. İyi ve göze hoş gelen bir oyun oynamak amacındayız. Sabırlı olmak ve biraz beklemek lazım. Devre arasında transfer yasağını çözersek ikinci yarıda farklı bir takım oluruz. Savaşan, güçlü bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz. Taraftarımızın ne olursa olsun takımının arkasından durmalı. Eskişehirspor, 12'nci adamı çok iyi yapan bir şehir. Taraftarımız, takıma destek versin. Destekle çok daha çabuk seviye atlayabiliriz."