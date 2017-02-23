Mustafa Denizli: Eskişehirspor'a bir hedef için geldim

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, sezonun sonunda hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 21. haftasındaki Elazığspor maçıyla ilk kez takımı yakından tanıma fırsatı bulduğunu, takımda tahmininin gerisinde bir görüntü olduğunu ifade etti.



Her şeye rağmen deplasmanda Elazığspor ile berabere kalarak bir puana ulaştıklarını belirten Denizli, göreve geldikten sonra iç sahada taraftarın karşısına ilk kez Ümraniyespor maçıyla çıkacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:



"Bu hafta sonu sahamızda yapacağımız Ümraniyespor maçı benim için de son derece önemli ve heyecan verici bir buluşma olacak. Buraya ne için geldiğimizi biliyorum. Ne için bu göreve davet edildiğimi biliyorum. Hiçbir koşul gözetmeksizin bu çalışmayı beynimde ve yüreğimde hissettiğim için burada başladım. Önümüzde yol haritası var. 13 haftalık süreçte belki puan kayıpları da olacak ancak bunların hiçbiri bizi hedefimizden şaşırtmayacak. Hedefimiz belli, bu hedefi mutlaka vuracağız. Puan kaybetmeden gidersek daha iyi olur. Buraya bir hedef için geldim. Yılın sonunda hepimiz bu hedefi yakalayacağız. Taraftarımız bu hafta stattan mutlu ayrılmak istiyor. Onları böyle yollamak bizim görevimiz."