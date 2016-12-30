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Eskişehir'deki müzelere ziyaretçi ilgisi

Eskişehir'deki müzelere ziyaretçi ilgisi

Türkiye'nin kültürel zenginliklere sahip önemli kentlerinden olan Eskişehir'deki 6 müze, bu yıl 11 ay boyunca 492 bin 303 kişi tarafından ziyaret edildi.
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Kültür Sanat 30 Aralık 2016 - 16:48

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