Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ByLock kullanmak" suçlarından yargılanan 9'u tutuklu 23 eski emniyet mensubundan 14'üne 3 ila 7 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 23 eski emniyet mensubu sanıktan 14'ü, 3 ile 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ByLock kullanmak" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Cengiz Karaman, Sezai Erdoğmuş, Yusuf Polat, Erhan Erol, Hasan Duran Tomar, Himmet Özcan, Ömer Yalçınkaya, Polat Muslu ve Sadık Dinçtürk, tutuksuz sanıklar Ahmet Görkem Tellioğlu, Ali Büyük, Cahit Akgül, Erdal Gökşen, İbrahim Sönmez, Murat Malçok, Nurullah Genç, Osman Yasin Baltacı, Soner Kamalı, Dilek Karakuzu, Hilmi Alan, Mustafa Deniz, Sinan Öztürk ve Mehmet Subaşı ile avukatları hazır bulundu.



Son sözleri sorulan sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini talep etti.



Tutuksuz sanıklardan Mustafa Deniz, son savunmasında, ByLock kullanmadığını iddia etti.



Beraat talebinde bulunan Deniz, "ByLock meselesi FETÖ kumpası. Eşimin telefonuna da kendisine Kur'an öğreten bir kadın yüklemiş. Mağduruz. 17-25 Aralık sonrası ve MİT tırlarının durdurulması konusundan sonra ben hiçbir örgüt üyesiyle görüşmedim." dedi.



"MÜVEKKİLİMDE DİN İMAN, TOZ DUMAN"



Tutuksuz sanıklardan Osman Yasin Baltacı'nın müdafisi avukat İnan Ersoy, savunmasıyla mahkeme heyetini güldürdü.



Avukat Ersoy, "Müvekkilimde ByLock, Bank Asya, himmet, yardım kuruluşu, dernek, sendika hiçbir şey yok. Biri şikayet etmiş, buraya düşmüş. FETÖ terör örgütü dini motifleri kullanarak üye toplamıştır. Benim müvekkilimin dini bir tarafı da yok. Müvekkilimde din iman, toz duman. Neden bu davada yargılandığını anlamış değiliz." ifadelerini kullandı.



İddia makamının verdiği mütalaanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Cengiz Karaman, Sezai Erdoğmuş, Yusuf Polat, Erhan Erol, Hasan Duran Tomar, Himmet Özcan, Ömer Yalçınkaya, Polat Muslu ve Sadık Dinçtürk'e 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak Himmet Özcan, Ömer Yalçınkaya ve Polat Muslu'nun tahliyesine hükmetti.



Tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Görkem Tellioğlu, Ali Büyük, Cahit Akgül, İbrahim Sönmez, Murat Malçok, Nurullah Genç, Osman Yasin Baltacı ve Dilek Karakuzu ile ilgili beraat kararı veren mahkeme heyeti, Erdal Gökşen'in 3 yıl 1 ay 15 gün, Soner Kamalı, Sinan Öztürk ve Mehmet Subaşı'nın 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.



Öte yandan, tutuksuz sanıklardan Mustafa Deniz'in eşinin de FETÖ/PDY davaları kapsamında yargılanmasından dolayı dosyalarını birleştiren heyet, tutuksuz sanık Hilmi Alan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, hemen tutuklanmasına hükmetti.