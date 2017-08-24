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24 Ağustos 2017 10:59 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2017 11:01

Eskişehir'de radyoaktif madde operasyonu

Jandarmanın operasyonunda, nükleer sanayi ile medikal cihazlarda kullanılan ve piyasa değeri 2 milyon avro olduğu bildirilen 9 tüp 'Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirildi.

Eskişehir'de radyoaktif madde operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, nükleer sanayi ile medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, radyoaktif madde kaçakçılığı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolunun 27. kilometresindeki bir dinlenme tesisine operasyon düzenledi.

Şüpheliler M.D. (49), M.G. (52), D.Z. (50) ve E.A'yı (58) gözaltına alan jandarma ekibi, araçta yaptığı arama ve kontrollerde, 9 cam tüp içinde nükleer sanayide ve medikal cihazlarda kullanılan ''Sezyum 137'' adlı radyoaktif madde ele geçirdi. Piyasa değerinin 2 milyon avro olduğu tahmin edilen maddelerin incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Etiketler: Sezyum 137operasyoneskişehirkaçakçılıkradyoaktif madde


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