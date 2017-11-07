Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
Operasyonda biri meslekten ihraç edilen 4 astsubay yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri meslekten ihraç edilen 4 astsubay gözaltına alındı.
Amasya ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri meslekten ihraç edilen 4 astsubay yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından Amasya ve Muğla'ya gönderildiği öğrenildi.