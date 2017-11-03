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03 Kasım 2017 09:48 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2017 09:50

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

"ByLock" kullandıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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