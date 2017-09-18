Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda eski 4. sınıf emniyet müdürü ve polis memuru ile bir memur gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2'si eski emniyet mensubu 3 kişi gözaltına alındı.



İstanbul, Karaman ve Van cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda, meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü B.G, polis memuru S.A. ile İstanbul Göç İdaresinde görevli H.T. gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul, Karaman ve Van'a gönderileceği öğrenildi.