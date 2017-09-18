Eskişehir'de okul önlerinde asayiş uygulaması

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk gün okul önleri ve çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çocuk, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik ile Terörle Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Akarbaşı Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde önceden belirlenen eğitim kurumlarının çevresinde denetim yaptı.



Polis ekipleri, denetim yaptığı bölgelerde şüpheli gördüğü kişileri, araçları durdurup arama yaptı. Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması da gerçekleştiren ekipler, öğrencilere uyarılarda da bulundu. Ekipler, kontrol ve denetimleri akşam saatlerine kadar sürdürecek.